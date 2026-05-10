La classifica di Primavera 1 dopo le gare della domenica: Torino, Napoli e...
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Il Toro Primavera non sbaglia il suo secondo match point salvezza, travolgendo la Lazio per 4-1. I granata sbloccano il risultato nella prima frazione grazie alla magia di Gabellini. Nella ripresa il Toro va addirittura sul 3-0 con Perciun, autore di un gol e un assist, e ancora Gabellini, ma i biancocelesti accorciano poco dopo con un vivo Fernandez. ci pensa poi Ferraris a chiuderla nell'ultimo minuto di recupero e la squadra di Baldini può festeggiare il raggiungimento della salvezza aritmetica. Il Torino sale così in quindicesima posizione e aggancia il Monza a quota 46 punti. Pareggio a reti bianche invece per il Napoli, che sale e giocherà i playout di categoria.
La classifica
I risultati della 37esima giornataInter-Verona 4-2
Frosinone-Genoa 2-2
Cesena-Juventus 0-1
Parma-Milan 4-2
Roma-Sassuolo 0-0
Atalanta-Monza 1-0
Napoli-Lecce 1-1
Torino-Lazio 4-1
Fiorentina-Cremonese, domenica 10 maggio, ore 13:00
Bologna-Cagliari, domenica 10 maggio ore 15:00
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