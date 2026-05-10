Il Toro Primavera non sbaglia il suo secondo match point salvezza, travolgendo la Lazio per 4-1. I granata sbloccano il risultato nella prima frazione grazie alla magia di Gabellini. Nella ripresa il Toro va addirittura sul 3-0 con Perciun, autore di un gol e un assist, e ancora Gabellini, ma i biancocelesti accorciano poco dopo con un vivo Fernandez. ci pensa poi Ferraris a chiuderla nell'ultimo minuto di recupero e la squadra di Baldini può festeggiare il raggiungimento della salvezza aritmetica. Il Torino sale così in quindicesima posizione e aggancia il Monza a quota 46 punti. Pareggio a reti bianche invece per il Napoli, che sale e giocherà i playout di categoria.

La classifica

I risultati della 37esima giornata

Inter-Verona 4-2

Frosinone-Genoa 2-2

Cesena-Juventus 0-1

Parma-Milan 4-2

Roma-Sassuolo 0-0

Atalanta-Monza 1-0

Napoli-Lecce 1-1

Torino-Lazio 4-1

Fiorentina-Cremonese, domenica 10 maggio, ore 13:00

Bologna-Cagliari, domenica 10 maggio ore 15:00