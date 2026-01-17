Primavera 1, la classifica: il pari non tira fuori il Toro dalla zona playout

Il Torino Primavera non va oltre lo 0-0 in un match in cui la squadra di Baldini ha certamente avuto le migliori occasioni, senza però riuscire a capitalizzarle. I granata mancano così l’opportunità di conquistare la terza vittoria consecutiva, continuando però ad inanellare risultati utili. Sono sette consecutivi per i granata che, nonostante ciò, con il risultato odierno non riescono a superare lo scoglio della zona playoff. Il Toro rimane a quota 19, a tre lunghezze di distanza dal sedicesimo posto occupato dalla Lazio con 22 punti, in attesa del risultato del Cagliari, quartultimo a 20, che domani ospiterà la Roma. Per quanto riguarda i rivali odierni dei granata, per il Monza arriva un punto che non muove la classifica e che non lo avvicina alla zona playoff, che attualmente non comprende nemmeno l’Atalanta, sconfitta 2-0 a Verona. I gialloblù fanno un balzo importante, salendo a 29 e raggiungendo così proprio i bergamaschi.