Primavera 1, la classifica: il pari non tira fuori il Toro dalla zona playout

La classifica della Primavera 1 dopo le gare del sabato
Matteo Curreri

Il Torino Primavera non va oltre lo 0-0 in un match in cui la squadra di Baldini ha certamente avuto le migliori occasioni, senza però riuscire a capitalizzarle. I granata mancano così l’opportunità di conquistare la terza vittoria consecutiva, continuando però ad inanellare risultati utili. Sono sette consecutivi per i granata che, nonostante ciò, con il risultato odierno non riescono a superare lo scoglio della zona playoff. Il Toro rimane a quota 19, a tre lunghezze di distanza dal sedicesimo posto occupato dalla Lazio con 22 punti, in attesa del risultato del Cagliari, quartultimo a 20, che domani ospiterà la Roma. Per quanto riguarda i rivali odierni dei granata, per il Monza arriva un punto che non muove la classifica e che non lo avvicina alla zona playoff, che attualmente non comprende nemmeno l’Atalanta, sconfitta 2-0 a Verona. I gialloblù fanno un balzo importante, salendo a 29 e raggiungendo così proprio i bergamaschi.

Primavera 1, la classifica

—  

  • FIORENTINA 35

  • CESENA 35

  • ROMA 33

  • INTER 33

  • PARMA 32

  • GENOA 31

  • VERONA 29

  • ATALANTA 29

  • BOLOGNA 28

  • JUVENTUS 28

  • MONZA 28

  • MILAN 27

  • SASSUOLO 25

  • NAPOLI 25

  • LECCE 24

  • LAZIO 22

  • CAGLIARI 20

  • TORINO 19

  • FROSINONE 18

  • CREMONESE 13

    • Primavera 1, la ventesima giornata: partite e risultati

    —  

    Lazio-Sassuolo 2-0

    Milan-Fiorentina 3-3

    Genoa-Parma 2-1

    Cremonese-Napoli 2-1

    Cesena-Frosinone 2-1

    Juventus-Inter 2-0

    Verona-Atalanta 2-1

    Monza-Torino 0-0 

    Lecce-Bologna (domani ore 11)

    Cagliari-Roma (domani ore 13)

     

