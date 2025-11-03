Toro News
PRIMAVERA

Primavera 1, la classifica: il Toro resta in zona play-out

Come si posiziona il Torino in classifica al termine della decima di campionato
Andrea Croveri

Torino-Verona chiude il programma della decima giornata del campionato Primavera 1. I granata si sono presentati a questo incontro con l'obbligo di fare punti per risalire la classifica e avvicinarsi al sedicesimo posto. Missione che purtroppo non è andata in porto, nonostante le buone occasioni create dagli uomini di Baldini. Il match si è concluso con uno 0-1 a favore degli ospiti, che condanna i granata a rimanere inchiodati al diciassettesimo posto, in piena zona play out, non sfruttando l'occasione per avvicinarsi a un Frosinone sconfitto per 4-0 da un'ottima Inter.

La classifica

—  

Il programma della giornata

—  

Napoli-Juventus 2-0

Atalanta-Sassuolo 3-2

Inter-Frosinone 4-0

Fiorentina-Parma 2-1

Lazio-Milan 1-1

Lecce-Cremonese 2-1

Cesena-Cagliari 2-1

Bologna-Roma 0-1

Monza-Genoa 2-0

Torino-Hellas Verona 0-1

