Primavera 1, la classifica: il Toro resta in zona play-out

Torino-Verona chiude il programma della decima giornata del campionato Primavera 1. I granata si sono presentati a questo incontro con l'obbligo di fare punti per risalire la classifica e avvicinarsi al sedicesimo posto. Missione che purtroppo non è andata in porto, nonostante le buone occasioni create dagli uomini di Baldini. Il match si è concluso con uno 0-1 a favore degli ospiti, che condanna i granata a rimanere inchiodati al diciassettesimo posto, in piena zona play out, non sfruttando l'occasione per avvicinarsi a un Frosinone sconfitto per 4-0 da un'ottima Inter.
Il programma della giornata—
Napoli-Juventus 2-0
Atalanta-Sassuolo 3-2
Inter-Frosinone 4-0
Fiorentina-Parma 2-1
Lazio-Milan 1-1
Lecce-Cremonese 2-1
Cesena-Cagliari 2-1
Bologna-Roma 0-1
Monza-Genoa 2-0
Torino-Hellas Verona 0-1
