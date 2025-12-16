tor giovanili news primavera Primavera 1, la classifica: il Torino resta ancorato al penultimo posto

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Lazio e Torino
Enrico Penzo
Enrico Penzo 

Finisce 2-2 la sfida tra Torino e Lazio in terra capitolina. Secondo pareggio di fila per i granata, che non riescono a trovare il sorpasso, seppur momentaneo, sul Cagliari. Piemontesi e sardi sono a pari punti, 11. La squadra di Baldini resta penultima in classifica: domani la Cremonese scenderà in campo contro la Fiorentina e in caso di vittoria i granata potrebbero scendere all'ultimo posto. Occhio anche ai sardi, che possono allungare proprio sui piemontesi.

Il programma

—  

Monza-Roma (martedì 16 dicembre ore 14:00)

Milan-Parma (martedì 16 dicembre ore 14:00)

Lecce-Napoli (mercoledì 17 dicembre ore 12:00)

Genoa-Frosinone (mercoledì 17 dicembre ore 12:00)

Cagliari-Atalanta (mercoledì 17 dicembre ore 12:00)

Cremonese-Fiorentina (mercoledì 17 dicembre ore 16:00)

Verona-Inter (mercoledì 17 dicembre ore 16:00)

Sassuolo-Bologna (mercoledì 17 dicembre ore 18:00)

Juventus-Cesena (giovedì 18 dicembre ore 14:00)

Classifica

Primavera 1, la classifica: il Torino resta ancorato al penultimo posto- immagine 2

