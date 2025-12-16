Finisce 2-2 la sfida tra Torino e Lazio in terra capitolina. Secondo pareggio di fila per i granata, che non riescono a trovare il sorpasso, seppur momentaneo, sul Cagliari. Piemontesi e sardi sono a pari punti, 11. La squadra di Baldini resta penultima in classifica: domani la Cremonese scenderà in campo contro la Fiorentina e in caso di vittoria i granata potrebbero scendere all'ultimo posto. Occhio anche ai sardi, che possono allungare proprio sui piemontesi.
Primavera 1, la classifica: il Torino resta ancorato al penultimo posto
Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Lazio e Torino
Il programma—
Monza-Roma (martedì 16 dicembre ore 14:00)
Milan-Parma (martedì 16 dicembre ore 14:00)
Lecce-Napoli (mercoledì 17 dicembre ore 12:00)
Genoa-Frosinone (mercoledì 17 dicembre ore 12:00)
Cagliari-Atalanta (mercoledì 17 dicembre ore 12:00)
Cremonese-Fiorentina (mercoledì 17 dicembre ore 16:00)
Verona-Inter (mercoledì 17 dicembre ore 16:00)
Sassuolo-Bologna (mercoledì 17 dicembre ore 18:00)
Juventus-Cesena (giovedì 18 dicembre ore 14:00)
Classifica
