Primavera 1, la classifica: il Torino resta ancorato al penultimo posto

Finisce 2-2 la sfida tra Torino e Lazio in terra capitolina. Secondo pareggio di fila per i granata, che non riescono a trovare il sorpasso, seppur momentaneo, sul Cagliari. Piemontesi e sardi sono a pari punti, 11. La squadra di Baldini resta penultima in classifica: domani la Cremonese scenderà in campo contro la Fiorentina e in caso di vittoria i granata potrebbero scendere all'ultimo posto. Occhio anche ai sardi, che possono allungare proprio sui piemontesi.