Tra Lecce e Torino finisce 1-1, e il risultato si aggiunge all'ottima scia di risultati utili consecutivi che la squadra di Baldini sta maturando nell'ultimo periodo. La gara si è sbloccata subito, con gol di Esteban che ha completamente dominato il primo tempo sbloccando il risultato già nei primi minuti. Nella ripresa, però, i granata sono riusciti pian piano a farsi spazio, fino a inserirsi nella rete dei padroni di casa, riportando il risultato in parità con un'ottima azione di Sandrucci. Guardando la classifica, il punto conquistato dai granata è molto prezioso, sia perché il Lecce ha dimostrato di essere una avversario dall'ottima caratura - e i granata, nonostante lo spavento iniziale, sono riusciti a tenergli testa, rialzandola nel secondo tempo - sia perché Sandrucci e compagni restano così fuori dalla zona playout. Il Torino infatti riesce a staccare il Sassuolo di un punticino, quanto basta per posizionarsi al sedicesimo posto. A una lunghezza c'è il Napoli quindicesimo, uscito vincente dallo scontro con gli emiliani.
Primavera 1, la classifica: il Torino stacca e lascia il Sassuolo in zona playout
Ventinovesima di campionato: il Torino pareggia a Lecce, come cambiano le gerarchie
Primavera, i risultati della 29esima giornata—
Napoli-Sassuolo 5-2
Juventus-Genoa 3-0
Bologna-Lazio 1-2
Verona-Frosinone 3-1
Roma-Parma 0-1
Inter-Fiorentina 3-2
Cagliari-Monza 2-0
Lecce-Torino 1-1
Cesena-Milan, lunedì 9 marzo, ore 15
