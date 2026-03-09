Primavera 1, la classifica: il Torino stacca e lascia il Sassuolo in zona playout

Tra Lecce e Torino finisce 1-1, e il risultato si aggiunge all'ottima scia di risultati utili consecutivi che la squadra di Baldini sta maturando nell'ultimo periodo. La gara si è sbloccata subito, con gol di Esteban che ha completamente dominato il primo tempo sbloccando il risultato già nei primi minuti. Nella ripresa, però, i granata sono riusciti pian piano a farsi spazio, fino a inserirsi nella rete dei padroni di casa, riportando il risultato in parità con un'ottima azione di Sandrucci. Guardando la classifica, il punto conquistato dai granata è molto prezioso, sia perché il Lecce ha dimostrato di essere una avversario dall'ottima caratura - e i granata, nonostante lo spavento iniziale, sono riusciti a tenergli testa, rialzandola nel secondo tempo - sia perché Sandrucci e compagni restano così fuori dalla zona playout. Il Torino infatti riesce a staccare il Sassuolo di un punticino, quanto basta per posizionarsi al sedicesimo posto. A una lunghezza c'è il Napoli quindicesimo, uscito vincente dallo scontro con gli emiliani.