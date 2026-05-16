"Tasto stop", come direbbe qualcuno, alla stagione del Torino Primavera. L'ultima giornata di Primavera 1 si conclude al Puma House of Football con il pareggio dei granata di Baldini sul campo dei rossoneri di Renna. La gara contro il Milan dona un ultimo punto al Torino che chiude il proprio campionato a 47 punti. Tredicesimo posto per i granata al traguardo, arrivati al gong con lo stesso bottino di Lazio e Monza. Vale la classifica avulsa per stabilire chi si piazza avanti ed è il Toro (6 punti negli scontri diretti), seguono Monza (5) e Lazio (4). Play-off distanti 12 punti, play-out staccati di 8 (in attesa dell'ultima gara tra Napoli e Cagliari).

Primavera 1, la classifica

Primavera 1, i risultati della 38esima giornata

Fiorentina 68 (38), Parma 68 (38), Cesena 67 (38), Roma 63 (38), Bologna 62 (38), Inter 59 (38), Atalanta 57 (38), Juventus 55 (38), Lecce 54 (38), Genoa 50 (37), Milan 49 (38), Verona 48 (38),, Monza 47 (38), Lazio 47 (38), Sassuolo 44 (38), Napoli 39 (37), Cagliari 38 (37), Frosinone 35 (38), Cremonese 24 (38)Lazio-Cesena 1-2

Verona-Roma 0-2

Juventus-Atalanta 3-0

Genoa-Inter 1-2

Cremonese-Bologna 1-2

Milan-Torino 1-1

Sassuolo-Frosinone 1-2

Lecce-Fiorentina 2-0

Monza-Parma 0-0

Cagliari-Napoli, domani alle 11