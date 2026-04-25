Come cambia la classifica di Primavera 1 dopo i match del sabato
Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)
Il Torino Primavera esce illeso dal match contro l’Atalanta. Il punteggio finale è 0-0, al termine di una gara con pochissime occasioni da entrambe le parti. Il Toro si fa preferire nel primo tempo, senza però riuscire a trovare la via del gol, mentre nella ripresa contiene con ordine le avanzate della Dea. Con il punto conquistato, i granata salgono a quota 43, mantenendo il vantaggio di +5 sul Napoli e sulla zona playout. A tre giornate dalla fine, il Torino continua a lavorare sull'obiettivo salvezza in vista dello scontro diretto con il Sassuolo, vero e proprio crocevia.
La classifica
I risultati della 35^ giornataCesena-Sassuolo 3-2
Napoli-Inter 1-1
Roma-Juventus 1-1
Parma-Cremonese 2-0
Torino-Atalanta 0-0
Lecce-Verona, domenica 26 aprile ore 11:00
Milan-Cagliari, domenica 26 aprile ore 13:00
Frosinone-Lazio, domenica 26 aprile ore 15:00
Bologna-Genoa, lunedì 27 aprile ore 15:00
Fiorentina-Monza, lunedì 27 aprile ore 17:00
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