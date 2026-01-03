Toro News
Primavera

Primavera 1, la classifica: il Toro si avvicina alla zona playout

I granata inaugurano l'anno nuovo con una vittoria. Ecco come cambiano le gerarchie dopo i match di oggi
Finisce 0-2 il match tra Cremonese e Torino: la prima partita del 2026 non poteva regalare un esito migliore ai ragazzi di Baldini. I granata sbloccano l’incontro con Sandrucci e lo chiudono nella ripresa grazie a Zeppieri, mostrando solidità, cinismo e una ritrovata fiducia. Tre punti pesanti che consentono al Torino di allontanarsi dai bassifondi e rilanciarsi nella lotta salvezza. Il Frosinone, sconfitto dal Cagliari, è ora distante soltanto due punti. Il Lecce ha un margine di 3 lunghezze e deve ancora giocare il suo incontro della 18esima giornata con l'Inter. La salvezza diretta è a 5 punti, il sedicesimo posto è attualmente occupato dalla Lazio.

