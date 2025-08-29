Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Primavera 1, la classifica: l’Atalanta vince e sbalza indietro il Toro

primavera

Primavera 1, la classifica: l’Atalanta vince e sbalza indietro il Toro

Primavera 1, la classifica: l’Atalanta vince e sbalza indietro il Toro - immagine 1
Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Atalanta e Torino
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Atalanta-Torino ha aperto le danze della terza giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Fioratti hanno perso 4-1 contro una Dea che ha dominato un match condizionato anche dal meteo, con la partita sospesa due volte causa grandine. l'Atalanta svetta momentaneamente al primo posto e costringe i granata a scivolare all'indietro, dopo aver allungato proprio sul Toro. La squadra di Fioratti è attualmente tredicesima. A seguire la classifica ed i prossimi appuntamenti.

Classifica Primavera

—  

1. Atalanta 7 (3)

2. Frosinone 6 (2)

3. Parma 4 (2)

4. Fiorentina  4 (2)

5. Bologna 4 (2)

6. Sassuolo 4 (2)

7. Inter  4 (2)

8 Genoa 4 (2)

9. Milan 3 (2)

10. Cagliari 3 (2)

11. Monza 3 (2)

12. Napoli  3 (2)

13. Torino 3 (3)

14. Cesena 2 (2)

15. Verona 1 (2)

16 . Roma 1 (2)

17. Juventus 1 (2)

18. Lazio 0 (2)

19. Lecce 0 (2)

20. Cremonese 0 (2)

Programma

—  

Atalanta-Torino 4-1

Cesena-Lecce (ore 10:30, sabato 30 agosto)

Napoli-Verona (ore 11:00, sabato 30 agosto)

Sassuolo-Roma (ore 14:30, sabato 30 agosto)

Parma-Frosinone (ore 16:30, sabato 30 agosto)

Juventus-Cremonese (ore 16:30, sabato 30 agosto)

Fiorentina-Inter (ore 11:00, domenica 31 agosto)

Monza-Cagliari (ore 11:00, domenica 31 agosto)

Lazio-Bologna (ore 14:30, domenica 31 agosto)

Milan-Genoa (ore 16:30, domenica 31 agosto)

Leggi anche
Primavera, Atalanta-Torino 4-1: i granata cadono sotto la grandine
Primavera 1, la classifica: l’Atalanta vince e sbalza indietro il Toro

© RIPRODUZIONE RISERVATA