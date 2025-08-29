Primavera 1, la classifica: l’Atalanta vince e sbalza indietro il Toro

Atalanta-Torino ha aperto le danze della terza giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Fioratti hanno perso 4-1 contro una Dea che ha dominato un match condizionato anche dal meteo, con la partita sospesa due volte causa grandine. l'Atalanta svetta momentaneamente al primo posto e costringe i granata a scivolare all'indietro, dopo aver allungato proprio sul Toro. La squadra di Fioratti è attualmente tredicesima. A seguire la classifica ed i prossimi appuntamenti.