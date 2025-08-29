Atalanta-Torino ha aperto le danze della terza giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Fioratti hanno perso 4-1 contro una Dea che ha dominato un match condizionato anche dal meteo, con la partita sospesa due volte causa grandine. l'Atalanta svetta momentaneamente al primo posto e costringe i granata a scivolare all'indietro, dopo aver allungato proprio sul Toro. La squadra di Fioratti è attualmente tredicesima. A seguire la classifica ed i prossimi appuntamenti.
Primavera 1, la classifica: l’Atalanta vince e sbalza indietro il Toro
Classifica Primavera—
1. Atalanta 7 (3)
2. Frosinone 6 (2)
3. Parma 4 (2)
4. Fiorentina 4 (2)
5. Bologna 4 (2)
6. Sassuolo 4 (2)
7. Inter 4 (2)
8 Genoa 4 (2)
9. Milan 3 (2)
10. Cagliari 3 (2)
11. Monza 3 (2)
12. Napoli 3 (2)
13. Torino 3 (3)
14. Cesena 2 (2)
15. Verona 1 (2)
16 . Roma 1 (2)
17. Juventus 1 (2)
18. Lazio 0 (2)
19. Lecce 0 (2)
20. Cremonese 0 (2)
Programma—
Atalanta-Torino 4-1
Cesena-Lecce (ore 10:30, sabato 30 agosto)
Napoli-Verona (ore 11:00, sabato 30 agosto)
Sassuolo-Roma (ore 14:30, sabato 30 agosto)
Parma-Frosinone (ore 16:30, sabato 30 agosto)
Juventus-Cremonese (ore 16:30, sabato 30 agosto)
Fiorentina-Inter (ore 11:00, domenica 31 agosto)
Monza-Cagliari (ore 11:00, domenica 31 agosto)
Lazio-Bologna (ore 14:30, domenica 31 agosto)
Milan-Genoa (ore 16:30, domenica 31 agosto)
