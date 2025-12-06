Primavera 1, la classifica post derby: il Toro pareggia ma finisce ultimo in classifica

Termina positivamente il derby della Mole Primavera: la Juventus di Baldini va prima in vantaggio con Merola e poi subisce il pareggio di Perez. Una sfida intensa che sarebbe potuta terminare con qualsiasi risultato. Un punto ciascuno, dunque, con la Juventus allunga sul Bologna, in campo contro l'Inter, e si avvicina al Sassuolo, atteso domenica sul campo del Monza. Punto prezioso anche per il Torino, che arriva a quota 9, ma deve fare i conti con il risultato dell'altra sfida in contemporanea: la Cremonese vince 2-1 in casa contro il Cagliari e arriva ad una lunghezza dalla squadra sarda. Con questa vittoria, però, i lombardi salgono a 10 punti, arrivando dunque davanti al Torino. Il Torino, dopo la quattordicesima giornata di Serie A, è ultimo in classifica in solitaria.