Primavera 1, la classifica post derby: il Toro pareggia ma finisce ultimo in classifica

Come cambia la classifica dopo la gara tra bianconeri e granata
Davide Bonsignore Redattore 

Termina positivamente il derby della Mole Primavera: la Juventus di Baldini va prima in vantaggio con Merola e poi subisce il pareggio di Perez. Una sfida intensa che sarebbe potuta terminare con qualsiasi risultato. Un punto ciascuno, dunque, con la Juventus allunga sul Bologna, in campo contro l'Inter, e si avvicina al Sassuolo, atteso domenica sul campo del Monza. Punto prezioso anche per il Torino, che arriva a quota 9, ma deve fare i conti con il risultato dell'altra sfida in contemporanea: la Cremonese vince 2-1 in casa contro il Cagliari e arriva ad una lunghezza dalla squadra sarda. Con questa vittoria, però, i lombardi salgono a 10 punti, arrivando dunque davanti al Torino. Il Torino, dopo la quattordicesima giornata di Serie A, è ultimo in classifica in solitaria.

Primavera 1, la classifica

Primavera 1, la classifica post derby: il Toro pareggia ma finisce ultimo in classifica- immagine 2

Primavera 1, il programma della 14° giornata

—  

Milan-Hellas Verona 1-1

Juventus-Torino 1-1

Cremonese-Cagliari 2-1

Bologna-Inter oggi alle 13:00

Genoa-Atalanta oggi alle 15:00

Napoli-Fiorentina domenica 7 dicembre alle 11:00

Lecce-Parma domenica 7 dicembre alle 11:00

Cesena-Roma domenica 7 dicembre alle 13:00

Monza-Sassuolo domenica 7 dicembre alle 15:00

Lazio-Frosinone domenica 7 dicembre alle 15:00

