Vittoria e tre punti guadagnati all'ultimo secondo per un Toro che stringe i denti e ci prova fino all'ultimo, riuscendoci. La gara è sporchissima e carica di tensione, di fronte al gruppo di Baldini c'è una Roma che ancora non ha assaggiato la sconfitta e si rifiuta in tutti i modi di farlo, piegandosi poi, al 95', di fronte al gol di Falasca che in area sorprende tutti e trasforma in rete il cross pulito di Gatto. I primi tre punti in casa del Toro sono frutto di impegno e capacità di sporcarsi le mani, e portano il gruppo di Baldini in undicesima posizione, mentre la Roma si ferma al terzo posto. Vediamo come cambia la classifica dopo la partita del 17 ottobre.

La classifica del campionato

Inter 15 Parma 15 Roma 12 Empoli 12 Bologna 12 Lazio 11 Genoa 10 Lecce 10 Milan 10 Cesena 9 Torino 8 Cagliari 8 Verona 7 Sassuolo 7 Fiorentina 7 Como 6 Atalanta 6 Monza 5 AlbinoLeffe 4 Juventus 3

Primavera, i risultati della settima giornata

Parma-Bologna 5-2

Milan-Cagliari 2-0

Lecce-Cesena 1-0

Lazio-Inter 2-2

AlbinoLeffe-Fiorentina 0-2

Torino-Roma 2-1

Monza-Juventus (18/10, ore 11)

Como-Verona (18/10, ore 13)

Empoli-Atalanta (18/10, ore 13)

Genoa-Sassuolo (18/10, ore 15)