Un punto che muove la classifica ma lascia l'amaro in bocca. Il rocambolesco 3-3 maturato questa mattina al Centro Sportivo Robaldo contro il Lecce regala al Torino Primavera il primo punto del suo campionato. La squadra guidata da mister Francesco Baldini sale così a 1 punto in classifica dopo le prime due giornate, frutto della sconfitta rimediata all'esordio contro il Milan e del pareggio odierno contro i salentini. Con il rocambolesco pareggio contro il Lecce, la formazione di Baldini stacca il suo primo punto in campionato e si attesta al 13° posto in classifica. I granata condividono il punteggio di 1 punto con Sassuolo, Lecce e Como, pagando a caro prezzo la sconfitta subita al debutto contro il Milan e le 6 reti complessive incassate in 180 minuti. La vetta dista solo 5 punti, ma per risalire la china la squadra di Baldini dovrà registrare al più presto la fase difensiva.

Primavera 1, la classifica

Lazio 6 Bologna 6 Roma 6 Empoli 4 Inter 4 Parma 4 Milan 3 Cesena 3 Cagliari 3 Juventus 2 Fiorentina 1 Sassuolo 1 Torino 1 Lecce 1 Como 1 Monza 0 Genoa 0 Verona 0 Atalanta 0 Albino Leffe 0

Primavera 1, i risultati della seconda di campionato