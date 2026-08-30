La classifica aggiornata del campionato Primavera 1: Torino al tredicesimo posto

Eugenio Gammarino
Copertina commento postpartita Sassuolo-Torino 2-1

Sassuolo-Torino 2-1: il commento del match dei granata

Un punto che muove la classifica ma lascia l'amaro in bocca. Il rocambolesco 3-3 maturato questa mattina al Centro Sportivo Robaldo contro il Lecce regala al Torino Primavera il primo punto del suo campionato. La squadra guidata da mister Francesco Baldini sale così a 1 punto in classifica dopo le prime due giornate, frutto della sconfitta rimediata all'esordio contro il Milan e del pareggio odierno contro i salentini. Con il rocambolesco pareggio contro il Lecce, la formazione di Baldini stacca il suo primo punto in campionato e si attesta al 13° posto in classifica. I granata condividono il punteggio di 1 punto con Sassuolo, Lecce e Como, pagando a caro prezzo la sconfitta subita al debutto contro il Milan e le 6 reti complessive incassate in 180 minuti. La vetta dista solo 5 punti, ma per risalire la china la squadra di Baldini dovrà registrare al più presto la fase difensiva.

Primavera 1 classifica 2024-2025

Primavera 1, la classifica

  1. Lazio 6
  2. Bologna 6
  3. Roma 6
  4. Empoli 4
  5. Inter 4
  6. Parma 4
  7. Milan 3
  8. Cesena 3
  9. Cagliari 3
  10. Juventus 2
  11. Fiorentina 1
  12. Sassuolo 1
  13. Torino 1
  14. Lecce 1
  15. Como 1
  16. Monza 0
  17. Genoa 0
  18. Verona 0
  19. Atalanta 0
  20. Albino Leffe 0

Primavera 1, i risultati della seconda di campionato

  • Inter — Empoli: 2-2

  • Como 1907 — Juventus: 0-0

  • Cagliari Primavera — Bologna U-20: 1-3

  • Torino — Lecce: 3-3

  • Atalanta — Roma: 1-3

  • Cesena — Milan: (Oggi 16:45)

  • Monza — Genoa: (Domani 16:45)

  • Fiorentina — Verona: (Domani 16:45)

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