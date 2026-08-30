La classifica aggiornata del campionato Primavera 1: Torino al tredicesimo posto
Sassuolo-Torino 2-1: il commento del match dei granata
Un punto che muove la classifica ma lascia l'amaro in bocca. Il rocambolesco 3-3 maturato questa mattina al Centro Sportivo Robaldo contro il Lecce regala al Torino Primavera il primo punto del suo campionato. La squadra guidata da mister Francesco Baldini sale così a 1 punto in classifica dopo le prime due giornate, frutto della sconfitta rimediata all'esordio contro il Milan e del pareggio odierno contro i salentini. Con il rocambolesco pareggio contro il Lecce, la formazione di Baldini stacca il suo primo punto in campionato e si attesta al 13° posto in classifica. I granata condividono il punteggio di 1 punto con Sassuolo, Lecce e Como, pagando a caro prezzo la sconfitta subita al debutto contro il Milan e le 6 reti complessive incassate in 180 minuti. La vetta dista solo 5 punti, ma per risalire la china la squadra di Baldini dovrà registrare al più presto la fase difensiva.
Primavera 1, la classifica
- Lazio 6
- Bologna 6
- Roma 6
- Empoli 4
- Inter 4
- Parma 4
- Milan 3
- Cesena 3
- Cagliari 3
- Juventus 2
- Fiorentina 1
- Sassuolo 1
- Torino 1
- Lecce 1
- Como 1
- Monza 0
- Genoa 0
- Verona 0
- Atalanta 0
- Albino Leffe 0
Primavera 1, i risultati della seconda di campionato
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Inter — Empoli: 2-2
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Como 1907 — Juventus: 0-0
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Cagliari Primavera — Bologna U-20: 1-3
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Torino — Lecce: 3-3
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Atalanta — Roma: 1-3
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Cesena — Milan: (Oggi 16:45)
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Monza — Genoa: (Domani 16:45)
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Fiorentina — Verona: (Domani 16:45)
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