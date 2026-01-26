Primavera 1, la classifica: Torino ancora in zona playout

Il Torino esce da Parma con un punto guadagnato, ma con la zona salvezza ancora lontana. Il risultato di oggi ha un sapore amaro, poiché è stato fortemente condizionato dalla netta espulsione di Santer: l'estremo difensore ha tentato il dribbling su Mikolajewski ma ha perso palla, commettendo poi fallo da ultimo uomo. Nel match precedente della ventiduesima giornata di campionato anche il Cagliari ha trovato il pareggio, non riuscendo quindi a superare i granata. La squadra di Baldini resta così al diciassettesimo posto con 21 punti (davanti ai sardi in virtù dello scontro diretto visto) con la salvezza diretta distante 7 punti. Il gap c'è, ma va detto che il Toro ha affrontato nelle ultime due partite due squadre in lotta per lo scudetto contro cui non era scontato fare punti. Nel prossimo turno Baldini affronterà un’altra formazione affamata di vittorie, la Fiorentina capolista, che intanto può anche ringraziare il Toro: il Parma, infatti, oggi aveva l’occasione di raggiungerla in vetta.