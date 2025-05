Primavera 1, la classifica: Torino decimo in attesa delle inseguitrici

È terminata Fiorentina-Torino, quarto match della 38ª giornata del campionato Primavera 1 andato in onda quest'oggi. La gara è terminata con il risultato di 3-1 in favore della Viola, terza. Il Torino resta fermo a quota 52 punti dopo il ko in Toscana e a oggi terminerebbe la stagione al decimo posto. Tuttavia tale posizione è provvisoria, poiché il Genoa, attualmente a quota 51 punti, deve ancora giocare l'ultimo match contro il Milan e in caso di vittoria potrebbe sorpassare i granata. Oltre ai rossoblù anche il Lecce dell'ex Scurto è in attesa di giocare l'ultima sfida e in caso di vittoria potrebbe superare i granata pur terminando a pari punti, avendo gli scontri diretti a favore. A seguire la classifica e gli esiti degli incontri.