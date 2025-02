Primavera 1, la classifica: Torino in ottava posizione, playoff a soli due punti

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Cremonese e Torino della 24^ giornata

Il Torino Primavera riesce a vincere una partita molto complicata contro la Cremonese grazie al gol di Gabellini che ha trasformato un rigore nel finale. Questo importante successo permette ai granata di salire in classifica a quota 35 punti in classifica che valgono l'ottavo posto a due sole lunghezze dai rivali della Juventus che occupano il sesto posto. Questa sesta posizione è un grande obiettivo perché è l'ultima buona per centrare i playoff e nelle prossime partite i granata potranno quindi cercare di avvicinarsi ancora e provare a superare il Verona e la Juventus che precedono nella corsa al sesto posto per i playoff.