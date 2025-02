Primavera, Cremonese-Torino 0-1: vittoria meritata dopo una gara dominata

Il rigore di Gabellini nel finale regala la vittoria ai ragazzi di Tufano

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 9 febbraio 2025 (modifica il 9 febbraio 2025 | 17:10)

La Primavera del Torino domina contro la Cremonese ma la sblocca solamente nel finale grazie al rigore perfetto di Gabellini. La squadra di Tufano vince, conquista tre punti importanti e resi ancora più pesanti dalle difficoltà della partita contro i grigiorossi. Il campo pesante, la Cremo che si chiude: sono stati tanti i fattori a mettere in difficoltà la squadra di Tufano, che alla fine vince grazie a un episodio, ma il successo è meritato dopo una gara dominata per larghi tratti.

Primavera, Cremonese-Torino: le scelte — Tufano conferma il cambio modulo e il mercato di gennaio era stato l'antipasto di questa notizia con tanti trequartisti arrivati in granata. A tal proposito l'allenatore granata lancia dal primo minuto l'ex Lipsia Jatta che compone la trequarti insieme a Perciun e Cacciamani. In difesa confermato il gruppo visto contro l'Inter con Bonadiman e Krzyzanowski terzini e il tandem Olsson e Mullen in mezzo, così come sono confermati dal primo Djalò e Dalla Vecchia in mezzo e Gabellini in avanti.

Primavera, Cremonese-Torino: il primo tempo — Il Toro prova a impostare nelle prime battute, ma il campo è molto pesante per la tanta acqua e in alcune zone del campo è difficile giocare palla a terra. Sono proprio i granata a creare la prima occasione del match con un tiro da fuori di Perciun, sul quale mette una pezza Sayaih volando a togliere la palla da sotto la traversa. La risposta della Cremonese è immediata con Gabbiani, il cui diagonale da posizione defilata non impensierisce Siviero. L'atteggiamento guardingo dei padroni di casa permette al Torino di provare a fare la partita, ma la squadra di Tufano fatica a trovare i giusti spazi nei primi minuti. Dopo l'avvio frizzante, la gara si blocca nella parte centrale del primo tempo. Al 31' ci prova Cacciamani con il destro, ma spara alto. Nel finale la palla per il vantaggio ce l'ha Krzyzanowski, ma il suo diagonale esce di poco. È l'ultima chance di un promo tempo sporco e poco bello a causa di un terreno di gioco davvero pesante.

Primavera, Cremonese-Torino: il secondo tempo — In avvio di ripresa parte decisamente meglio la Cremonese, che nei primi minuti crea subito due occasioni da gol. La seconda al 48' la più interessante, con Thandoum che calcia forte, ma centrale e Siviero respinge. La reazione granata è immediata e la squadra di Tufano torna immediatamente a occupare stabilmente la metà campo dei padroni di casa. Non cambia però l'andazzo della partita, perché la Cremonese si chiude ed è attente, mentre il Toro fatica a palleggiare. Al 63' lo squillo su punizione di Perciun non crea comunque problemi a Sayaih. Al 72' è ancora il 10 granata a provarci, ma il suo tiro è centrale. All'87' Toro pericoloso in contropiede con il tiro cross di Acar, ma non trova nessuno e la palla esce di poco. Un minuto dopo l'episodio: Acar verticalizza per Gabellini che viene steso in area di rigore. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: penalty per il Toro. Dalla panchina Pavesi decide di cambiare portiere proprio per l'occasione, ma Gabellini è freddissimo e spiazza Cuka. La Cremonese prova a pareggiare con la forza della disperazione, ma non impensierisce mai il Toro nel poco tempo rimasto. Per i granata sono 3 punti importanti e meritati.

Primavera, Cremonese-Torino: il tabellino — CREMONESE-TORINO 0-1

Marcatore: 89' Gabellini (T)

CREMONESE (3-5-2): Sayaih (89' Cuka); Pavesi, Prendi, Bassi; Nagrudnyi (91' Belo Beata), Gashi, (91' Faye) Thandoum, Lottici, Tosi (83' Spaggiari); Gabbiani, Ragnoli. A disposizione: Novati, Cuka, Lucchini, Faye, Marino, Tavares Roache, Cantaboni, Spaggiari, Zilio, Rama, Bielo. Allenatore: Pavesi.

TORINO (4-2-3-1): Siviero; Bonadiman (35' Marchioro), Olsson, Mullen, Krzyżanowski; Dalla Vecchia, Djalò; Jatta, Perciun (75' Acar), Cacciamani (75' Politakis); Gabellini. A disposizione: Plaia, Proietti, Desole, Rossi, Zaia, Acar, Mendes, Politakis, Marchioro, Mangiameli, Franzoni. Allenatore: Tufano.

Ammoniti: 25' Tufano (T), 26' Djalò (T), 34' Pavesi (C), 62' Lottici (C), 74' Bassi (C), 88' Nagrudnyi (C), 90+3' Gabbiani (C)

Espulso: 93' Bassi (C)