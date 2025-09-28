Primavera 1, la classifica: Torino-Parma fa primi i gialloblù e penultimi i granata

Intensa giornata del campionato Primavera 1 con 4 sfide che hanno dato i propri risultati. Ad aprire le danze Hellas-Verona-Sassuolo e Lecce-Lazio, terminate rispettivamente con l'ottima vittoria dei veneti per 3-0 e il pareggio tra salentini e romani. Un punto, per i pugliesi, che ha permesso loro di abbandonare la posizione occupata dai granata. Alle 13 è stato il turno di Cagliari-Genoa, con i sardi che sono riusciti a strappare un pareggio prezioso ai primi in classifica, costringendoli a farsi raggiungere dal Parma. Proprio la formazione emiliana guidata da Corrent alle 15 si è presentata sul campo del Valentino Mazzola di Orbassano, per sfidare il primo Torino di Baldini. La formazione gialloblù è riuscita ad imporsi per 2 reti a 0, Tigani su rigore e poi Mikolajewski, volando al primo posto a quota 14 punti insieme al Grifone. I granata, fermi, invece, rimangono a quota 3 punti, al penultimo posto, salvati soltanto da una differenza reti pari a -8, mentre il Napoli, ultimo, si trova a -9. Insieme a queste due formazioni anche la Cremonese, con 3 punti ma una differenza reti pari a -6. Il Lecce quartultimo, prima squadra fuori dalla zona retrocessione, è a 4 punti, pari al Cagliari diciassettesimo.