Primavera 1, la classifica: Toro, è zona play-out! Attesa per Cagliari e Frosinone

Basta la rete di Michael Anthony Zeppieri al Torino per conquistare tre punti fondamentali sì a livello mentale ma soprattutto in classifica. La formazione granata ha bisogno di uscire dalle zone pericolose e la vittoria di misura (1-0) contro il Milan serve proprio a questo. I ragazzi di Baldini iniziano a vedere la luce raggiungendo il diciottesimo posto, a quota 18 punti. Il Milan resta fermo, invece, all'ottavo posto, a 26 punti, non riuscendo ad agganciare Parma e Atalanta a 29, in zona play-off. Ora il Toro attende le sfide di Frosinone e Cagliari, sperando di non essere raggiunto dai ciociari e sperando anche che i sardi non si allontanino. La Lazio ha pareggiato contro il Napoli, quindi se il Cagliari dovesse perdere, la zona tranquilla rimarrebbe a sole tre lunghezze di distanza. La strada intrapresa dai ragazzi di Baldini è quella giusta.