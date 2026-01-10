Basta la rete di Michael Anthony Zeppieri al Torino per conquistare tre punti fondamentali sì a livello mentale ma soprattutto in classifica. La formazione granata ha bisogno di uscire dalle zone pericolose e la vittoria di misura (1-0) contro il Milan serve proprio a questo. I ragazzi di Baldini iniziano a vedere la luce raggiungendo il diciottesimo posto, a quota 18 punti. Il Milan resta fermo, invece, all'ottavo posto, a 26 punti, non riuscendo ad agganciare Parma e Atalanta a 29, in zona play-off. Ora il Toro attende le sfide di Frosinone e Cagliari, sperando di non essere raggiunto dai ciociari e sperando anche che i sardi non si allontanino. La Lazio ha pareggiato contro il Napoli, quindi se il Cagliari dovesse perdere, la zona tranquilla rimarrebbe a sole tre lunghezze di distanza. La strada intrapresa dai ragazzi di Baldini è quella giusta.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor giovanili news primavera Primavera 1, la classifica: Toro, è zona play-out! Attesa per Cagliari e Frosinone
Primavera
Primavera 1, la classifica: Toro, è zona play-out! Attesa per Cagliari e Frosinone
Tre punti preziosi per i granata che fanno un salto in classifica di grande significato
Primavera 1, la diciannovesima giornata: partite e risultati—
Napoli-Lazio 0-0
Torino-Milan 1-0
Fiorentina-Juventus domenica 11 gennaio ore 11:00
Cesena-Genoa domenica 11 gennaio ore 11:00
Inter-Sassuolo domenica 11 gennaio ore 13:00
Parma-Cagliari domenica 11 gennaio ore 13:00
Bologna-Monza domenica 11 gennaio ore 15:00
Atalanta-Lecce lunedì 12 gennaio ore 11:00
Frosinone-Hellas Verona lunedì 12 gennaio ore 13:00
Roma-Cremonese lunedì 12 gennaio ore 151q:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA