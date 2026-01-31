Primavera 1, la classifica: Toro fermo al diciassettesimo posto

Il Torino Primavera pareggia lo scontro con la Fiorentina e resta imbattuto nel trittico di scontro contro tre pretendenti allo scudetto. Termina 1-1 allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano. In gol Brashi per i viola nel primo tempo e Zaia per i granata nella ripresa. La rete dell'esterno salva i granata dalla sconfitta e allunga la striscia di risultati utili consecutivi a dieci. Con il punto conquistato oggi il Torino rimane fermo al diciassettesimo posto in classifica a 23 punti. Cinque i punti di distanza con il Sassuolo. Con i neroverdi che, scesi in campo in contemporanea, hanno perso 0-1 contro il Monza in casa.