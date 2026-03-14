Primavera 1, la classifica: Toro, che lotta per la salvezza! Ora sul Sassuolo…

Il Toro di Baldini dilaga contro l'Inter nel match di apertura della trentesima giornata. Nel primo tempo al vantaggio nerazzurro di Mosconi risponde la doppietta di Gabellini con un gol da vero attaccante e uno su rigore. Nella ripresa il Toro trova le reti con Liema Olinga e Bonacina che chiudono definitivamente la partita sul 4-1 finale. I granata si portano a 36 punti e scavalcano momentaneamente il Napoli al quindicesimo posto. La zona playout ora dista quattro lunghezze e i granata continuano il loro momento positivo. Un'altra battuta d'arresto, invece, per l'Inter che adesso si deve guardare alle spalle.
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IL PROGRAMMA DELLA 30^ GIORNATA—
Torino-Inter 4-1
Atalanta-Cagliari oggi alle 13:00
Lazio-Juventus oggi alle 13:00
Frosinone-Napoli oggi alle 15:00
Sassuolo-Verona oggi alle 15:00
Genoa-Cremonese domani alle 11:00
Milan-Bologna domani alle 13:00
Parma-Lecce lunedì alle 12:00
Monza-Cesena lunedì alle 14:00
Fiorentina-Roma lunedì alle 18:00
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