Primavera 1, la classifica: Toro, che lotta per la salvezza! Ora sul Sassuolo…

Il Toro di Baldini dilaga contro l'Inter nel match di apertura della trentesima giornata. Nel primo tempo al vantaggio nerazzurro di Mosconi risponde la doppietta di Gabellini con un gol da vero attaccante e uno su rigore. Nella ripresa il Toro trova le reti con Liema Olinga e Bonacina che chiudono definitivamente la partita sul 4-1 finale. I granata si portano a 36 punti e scavalcano momentaneamente il Napoli al quindicesimo posto. La zona playout ora dista quattro lunghezze e i granata continuano il loro momento positivo. Un'altra battuta d'arresto, invece, per l'Inter che adesso si deve guardare alle spalle.