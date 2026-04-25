Pareggio a reti bianche per il Torino Primavera contro l'Atalanta, che finisce 0-0. Poche occasioni e tanta stanchezza nell'arco dei 90'. Al termine del match, l'allenatore del Toro, Francesco Baldini è intervenuto in conferenza stampa ai microfoni di Toro News. Di seguito le sue dichiarazioni.

Con l'Atalanta una partita dalle poche emozioni, ma di tanta concretezza con solidità ritrovata dopo la gara con il Genoa... "È venuta fuori la stanchezza. Nelle ultime 20 partite saremmo terzi in classifica, a un punto dalla prima. Vuol dire che i ragazzi han pedalato forte. Secondo me col Genoa ci è mancato un po' questo, oltre al fatto che siamo stati tutti un po' male, perché c'era un virus che ha colpito me, i miei collaboratori e i giocatori. Eravamo in difficoltà, però i complimenti vanno fatti ai ragazzi: oggi avevo chiesto una grande fase di non possesso, perché giocavamo contro una delle squadre più forti del campionato. Loro non perdono una partita da febbraio, mercoledì giocano la finale di Coppa Italia e anche loro secondo me non ci hanno messo sotto. Ce la siamo giocata fino alla fine e questo dimostra la crescita dei ragazzi. Sono stato anche un po' pesante con loro perché non voglio che mollino di un centimetro. Non siamo ancora salvi matematicamente, il punto di oggi è importante, ma dobbiamo tirare dritto e non buttare via il lavoro fatto fino ad adesso".

Come state fisicamente? "Fisicamente stiamo bene. E' la testa che mi ha preoccupato questa settimana, però oggi o ragazzi mi hanno dato la dimostrazione di essere un gruppo cresciuto sotto questo punto di vista. Dopo Genova ho avuto la sensazione che qualcuno avesse mollato. Ho provato a farli rientrare nei ranghi e mi sono accorto che sono maturi. Oggi dovevano fare la prestazione, l'hanno fatta e gli va riconosciuto. Forse meno belli di altre volte, ma più tosti. Siamo tornati a non prendere gol contro una squadra forte, dietro hanno fatto un ottimo lavoro. Ora dobbiamo fare gli ultimi punti per coronare il lavoro fatto nelle ultime 20-25 gare , che è stato importante.

Sandrucci come sta? "Sandrucci è un giocatore importante, non penso di recuperarlo a breve, spero per le ultime due gare. Farà un'eco di controllo martedì. Purtroppo si è fatto male nella rifinitura prima della Cremonese e abbiamo dovuto richiamare di corsa Conzato che era in Under 18 a fare minuti. Acquah è ancora squalificato, ma secondo me Perciun ha fatto un'ottima prestazione da play. Anche Gabellini davanti e la difesa dietro. Nella compattezza darei un voto alto alla squadra, non nella bellezza".

Con il Sassuolo è importantissima, che squadra vorrà vedere? "Il Sassuolo ha cambiato modo di giocare nelle ultime 6-7 partite, conosco Emiliano Bigica (allenatore Sassuolo Primavera, Ndr.), perché abbiamo giocato insieme a Napoli, abbiamo fatto il corso insieme e siamo grandi amici. E' un tecnico preparatissimo, oggi hanno perso a Cesena, mi aspetto che vorranno recuperare i punti persi. Noi dovremo fare una partita di alta concentrazione come oggi".