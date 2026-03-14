Primavera, Baldini post Torino-Inter 4-1: “Prima la salvezza, poi guardiamo avanti”

Il commento del tecnico granata al termine della grande vittoria contro i nerazzurri

Irene Nicola Redattore 14 marzo - 13:44

Vittoria straripante del Torino Primavera che in casa contro l'Inter ne fa quattro e trova una vittoria fondamentale per la classifica, per il morale e per l'orgoglio. Al termine del match, il tecnico granata Francesco Baldini è intervenuto in conferenza stampa ai microfoni di Toro News. Di seguito le sue dichiarazioni.

Grande reazione che questo Toro forse non aveva mai avuto. Ne va fiero? "Considerando la partita che ho visto a Cesena prima del mio arrivo, credo che questi ragazzi siano cambiati tanto. Ma sono cambiati tanto anche dalla gara d'andata contro l'Inter. In questo momento sono tosti, hanno capito qual è la situazione. Mi sembra di dire sempre le stesse cose ma quando è così i risultati arrivano. Alleno un gruppo di giocatori forti in una condizione complicata. L'anno scorso tanti di loro hanno vinto il campionato. Loro vanno forte, vanno avanti a pressare. Prima erano attendisti, ora si sono liberati di un peso".

Si aspettava un predominio di questo tipo? "Mi aspettavo una partita di questo tipo perché i ragazzi durante la settimana stavano molto bene. Avevano voglia di andare forte. L'Inter mercoledì gioca in Youth League, l'avevo considerato come aspetto. Non mi aspettavo un 4-1 ma una prestazione così, sì".

Gabellini ha avuto una stagione altalenante. Oggi trascinatore... "Mi raccontavano di un Gabellini diverso da quello che ho conosciuto: un lottatore, forte, che ha debuttato in prima squadra. In quel periodo non riuscivo a vedere questo, gli ho levato la fascia da capitano perché non mi piaceva il suo atteggiamento in campo. Ora ho capito perché me ne parlavano così bene. Ma non oggi, sono già 5 partite. Ho capito perché aveva la fascia, magari gli ritornerà. Avevo bisogno di questo Gabellini e l'ho cercato. Delle volte sono stato duro ma sapevo che prima o poi avrebbe reagito. Ora è tornato il capitano che lotta come deve lottare il capitano del Torino.

Anche Liema Olinga trascinatore. Fa differenza se gioca mezzala o mediano? "Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. In futuro lo vedo come play. La mezzala per caratteristiche è Ferraris, o Ballanti. Lui è un play, ma in questo momento insieme ad Acquah danno un equilibrio incredibile, fanno una diga difensiva importante".

Spesso si è parlato di punti, ma guardando anche alla crescita ora il Toro porta cinque giocatori in nazionale giovanile. Quanto è motivo d'orgoglio? "Se andiamo a contare anche quelli nelle altre nazionali, sono veramente tanti. Convocato Tonica, Perciun, Kugyela... Tra due settimane allenerò dieci ragazzi, ma questo è un orgoglio incredibile. Noi qui stiamo lavorando per i ragazzi. Poi dobbiamo fare anche risultato, perché la Primavera te lo impone. Una cosa che mi rende orgoglioso è che nelle ultime 17 partite questa squadra ha fatto 28 punti e ha persa solo una. Questo vuol dire viaggiare forte. Non dobbiamo rallentare perché non abbiamo fatto ancora niente, però prima usciamo da situazioni complicate e prima possiamo guardarci davanti. A questa squadra non pongo limiti. Appena ci usciamo tiro dritto fino alla fine perché voglio vedere le squadre davanti cosa fanno".