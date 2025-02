Primavera, Bologna-Torino 0-0: i granata creano e non concretizzano

A Bologna, il Torino crea tanto ma non concretizza: di Acar l'occasione più ghiotta

Irene Nicola Redattore 18 febbraio 2025 (modifica il 18 febbraio 2025 | 18:09)

Pareggio a reti inviolate per il Torino Primavera sul campo del Bologna. Uno 0-0 che sta più stretto ai granata che ai felsinei, considerando la mole di gioco creata dalla squadra di Tufano specialmente nella ripresa rispetto alle sgasate individuali dei felsinei ad opera di Ravaglioli. I granata hanno tuttavia il demerito di non riuscire a concretizzare quanto costruito e non vengono aiutati nemmeno dalla fortuna quando a inizio secondo tempo la punizione di Acar si infrange all'incrocio dei pali. La partita non si sblocca mai, spartita la posta in palio.

Primavera, Bologna-Torino: le scelte — Tufano torna al 4-4-2 per la sfida contro il Bologna. Tra i pali confermato Siviero. La difesa si organizza intorno a Olsson e Mendes nel ruolo di centrali, terzini Marchioro e Krzyzanowski con il polacco che torna in campo dopo l'assenza contro il Genoa. In mediana spazio appunto a Dalla Vecchia e Djalò, esterni di centrocampo Acar e Cacciamani. In attacco torna Franzoni ad affiancare Gabellini.

Primavera, Bologna-Torino: il primo tempo — Prima parte di gara ragionata, poi il Toro inizia a prendere confidenza con la porta. Gabellini avanza sul fronte offensivo, trova Franzoni che dalla distanza va di prima intenzione, calciando di poco fuori. Subito dopo Franzoni ricambia il favore, aprendosi a sinistra e crossando in mezzo per il colpo di testa di Gabellini, neutralizzato da Pessina. Dopo i primi due squilli, il Bologna si scuote e inizia ad aumentare il ritmo della pressione, i granata ne risentono nell'immediato ma poi si compattano. I felsinei di conseguenza non riescono a impensierire Siviero, prova a sorprenderlo allora Byar dalla distanza con un tiro di poco fuori misura che gli costa però infortunio e successiva sostituzione. Alla mezz'ora il risultato è fermo sullo 0-0. Qui si accende la contesa. Il Bologna va per primo: Menegazzo si invola e dialoga con Puukko in area di rigore, si immola Djalò; sul corner successo Tomasevic di testa va vicino alla rete. La risposta del Torino è una sgasata a destra con Marchioro che arriva a fondo campo e a rimorchio cerca un tap-in da parte di Gabellini, neutralizzato da un provvidenziale Puukko. Al 35' ancora un'opportunità, che questa volta i granata sprecano: punizione sulla trequarti, in battuta Acar che mette in mezzo all'area un pallone spiovente, nella mischia Marchioro se lo ritrova tra i piedi ma da buona posizione spara alle stelle. La Primavera di Tufano insiste ancora nel finale: Krzyzanowski lancia due volte Gabellini ma leggermente fuorimisura, poi due cross di Cacciamani costringono il Bologna a barricarsi. Resiste lo 0-0.

Primavera, Bologna-Torino: il secondo tempo — Subito un cambio alla ripresa per Tufano: fuori Cacciamani, dentro Jatta. Pronti e via, il Torino guadagna una punizione dal limite per fallo di Papazov su Acar. Il turco, specialista, va in battuta e col mancino fa tremare l'incrocio dei pali. I granata in generale partono meglio rispetto ai felsinei e attaccano con continuità con Acar che prova presto a prendersi la rivincita ma calciando sbilenco. Il Bologna risponde con due sgasate che costringono il Toro a spazzare. La Primavera di Tufano è comunque più continua nei tentativi di offensiva e più pericolosa: a cavallo dell'ora di gioco Gabellini viene anticipato da Ivanisevic nell'aggancio al volo nei pressi del primo palo, poi Djalò dalla distanza costringe Pessina a intervenire ancora. Il Bologna si gioca la carta del contropiede, Ravaglioli è una spina nel fianco in questo senso e manda due volte in affanno il Toro, l'ultima al 62' con un colpo di testa alto di un soffio. La spinta dei granata è costante: Jatta dopo una serpentina in area lascia il pallone a Gabellini, murato; poi prova a intervenire Dalla Vecchia, che cade in area ma senza fallo per il direttore. Al 72' altre due sostituzioni per Tufano: Acar e Franzoni lasciano i rispettivi slot a Perciun e Mangiameli, ex di giornata. Nonostante gli sforzi, i granata non riescono a sbloccare la gara. Il cronometro scorre, si arriva all'81' con un nuovo tentativo: altra serpentina di Jatta in area, poi a rimorchio arriva Djalò che calcia a fil di palo, nessuno riesce a ribadire il pallone in porta. L'ultimo squillo, un tiro di Perciun murato e un corner nei tre minuti di recupero con specchio murato in extremis. A Bologna finisce 0-0.

Primavera, Bologna-Torino: il tabellino — BOLOGNA-TORINO 0-0

TORINO (4-4-2): Siviero; Marchioro, Olsson, Mullen, Krzyzanowski; Acar (72' Perciun), Dalla Vecchia, Djalo, Cacciamani (46' Jatta); Franzoni (72' Mangiameli), Gabellini. A disposizione: Plaia, Desole, Rossi, Zaia, Sabone, Mendes, Liema, Dimitri. Alleantore: Tufano.

BOLOGNA: Pessina, Puukko, Menegazzo, Ravaglioli, Papazov (79' Baroncioni), Nordvall, Battimelli (70' Castaldo), Tomasevic, Byar (25' Jaku), Longoni (46' Negri), Ivanisevic. A disposizione: Happonen, Markovic, De Luca, Labedzki, Di Costanzo, Tomczyk, Addessi. Allenatore: Colucci

Ammoniti: 34' Longoni (B), 46' Papazov (B)