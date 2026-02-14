Primavera, Bologna-Torino 1-1: Pellini riporta l’equilibrio, ma è ancora pari

Primi dieci minuti di studio tra le due squadre, con grande equilibrio in campo e i granata pericolosi due volte nel giro di pochi minuti: al 7’ con un’imbucata di Zaia per Gabellini, che non riesce ad arpionare il pallone, poco dopo con una cavalcata di Sandrucci sulla fascia, bravo a farsi largo ma impreciso al momento del cross. Al quarto d’ora il Bologna avanza sulla sinistra, ma l’azione viene fermata da Zaia in modo discutibile secondo la panchina rossoblù, ma non secondo l’arbitro: dall’intervento nasce un contropiede per Conzato, che però vanifica tutto sbagliando il passaggio decisivo per la punta. Al 20’ arriva il primo cambio per i padroni di casa: esce Tonoc, entra Negri per un problema fisico del compagno. Il Torino è in controllo, mentre il Bologna pressa timidamente cercando di sfruttare qualche errore dei granata. La partita resta bloccata in un equilibrio sostanziale, Sandrucci prima e Ballanti poi provano a scuoterla con iniziative personali, senza però trovare lo spunto decisivo. Lo trova invece il Bologna: l’appena entrato Negri prova una conclusione dalla distanza che vola in alto e lontano da Santer. Tuttavia, l’episodio galvanizza i rossoblù e la partita si ribalta. A dieci minuti dall’intervallo i padroni di casa si fanno più intraprendenti, pur senza riuscire a colpire subito. Proprio Negri ha un’altra grande occasione: si inserisce bene sul secondo palo, ma da pochi passi calcia fuori, sprecando una chance ghiottissima. Il gol è però nell’aria e arriva a ridosso dell’intervallo: cross di Bousnina, si inserisce Baroncioni, favorito anche da un rimpallo con Zaia, che con una zampata firma il vantaggio dei padroni di casa. Ma la gioia rossoblù dura poco: i granata si spingono su e alla prima vera occasione trovano il pari, proprio allo scadere. Dagli sviluppi di un corner conquistato negli ultimi secondi e battuto da Sandrucci, svetta capitan Pellini con un’incornata che non lascia scampo. È il gol dell’1-1 che rimette a posto i conti e dà appuntamento agli avversari alla ripresa.

Secondo tempo: Baldini azzecca i cambi, ma manca quello spunto in più

La ripresa si apre con due cambi. Tra i granata esce Ferraris e rientra Perciun, che non giocava in Primavera dal 17 gennaio, mezz’ora contro il Monza. Lo Monaco prova subito a riportare i suoi avanti, ma Santer blocca e rilancia lungo, innescando il contropiede di Conzato che si fa spazio, sfonda e calcia: Franceschelli devia in corner, poi sprecato. Perciun e Olinga si dividono la regia, con il 10 più libero di muoversi e il 75 a impostare da dietro. Sandrucci prova ad accendere la manovra e al 54’ forza la giocata, tenta il doppio dribbling ma si chiude da solo, senza riuscire a crossare. Il secondo tempo si fa specchio del primo: equilibrio, Toro più in controllo, ma è il Bologna ad avere il primo spunto. Santer è decisivo prima su Lai intorno all’ora di gioco, poi ancora su Negri, fermato a tu per tu. Tuttavia, i granata non rallentano, anzi provano a spingere e dalla panchina arrivano i primi scossoni: dentro Ewurum e Kugyela per Sandrucci e Carrascosa. Proprio Kugyela si mette subito in mostra, batte una punizione vicino alla bandierina e Gabellini prova la giocata di tacco, senza fortuna. Poco dopo scappa ancora sulla fascia e conquista un altro corner. Al 71’ arriva il pasticcio difensivo che mette in difficoltà i padroni di casa: Franceschelli e Tomasovic si intralciano sul rinvio e per poco non regalano un gol fatto, ma lo stesso Franceschelli rimedia in extremis su Gabellini. La partita si innervosisce, entra Nascimento per Ballanti e fioccano i cartellini: Perciun viene ammonito al 77’, seguito poco dopo da Tonica. Nel finale, l'unico squillo è Perciun che cade al limite dell’area, ma per l’arbitro non c’è nulla. Il Toro tiene il pallone, senza però riuscire a costruire vere occasioni. Al novantesimo la partita si chiude per quello che è stata: equilibrata, senza mai trovare davvero la scintilla.