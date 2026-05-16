Ultima giornata, momento dei resoconti e, a volte, dei saluti: tutti convocati. Al Puma House of Football va in scena la 38° giornata, tra i padroni di casa del Milan e il Torino. La formazione di Francesco Baldini ha raggiunto la salvezza matematica alla scorsa giornata e non ha più niente da chiedere al campionato. Così anche la squadra di Giovanni Renna. Una gara per dire addio alla stagione in conclusione e iniziare a pensare al futuro.

Cairo al Puma House of Football

Per l'ultima giornata del campionato Primavera 1 e, anche Urbano Cairo si è recato al Puma House of Football per assistere alla gara tra Milan e Torino. Una vicinanza, quella del presidente, che sia Baldini che Ludergnani hanno più volte ribadito essere apprezzata e che si era vista anche a Monza qualche tempo fa. Chissà se dopo la partita ci sarà modo di parlare anche del futuro del tecnico granata...