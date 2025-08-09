Primavera, Fioratti dopo la vittoria al Mamma e Papà Cairo: “Essere qui un sogno”

Le premesse alla stagione, le sinergie con il gruppo e il punto dopo la prima uscita: le parole di Fioratti

Irene Nicola Redattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 00:42)

Dopo la vittoria al Mamma e Papà Cairo, il tecnico della Primavera granata Christian Fioratti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio Moccagatta di Alessandria. Di seguito le sue parole.

Cosa ha rappresentato per lei iniziare la sua nuova avventura in Primavera così, con una vittoria in un torneo molto caro al Toro? "Sicuramente è stato un momento molto bello, condiviso da tutti i ragazzi che hanno avuto la possibilità di partecipare e essere protagonisti tra semifinale e finale. Un plauso va a loro perché hanno saputo alternarsi, mantenere una buona condizione e fare buone prestazioni. Ci tenevamo a rendere onore al ricordo dei genitori del presidente Cairo"

Questo successo mette buone basi in vista del via al campionato Primavera 1. A cosa si può puntare? "Si può puntare innanzitutto a fare bene, a fare il meglio possibile. Abbiamo come base una squadra che l'hanno scorso ha raggiunto lo scudetto con i 2007, bisogna integrare i 2008 che hanno partecipato con grande impegno e determinazione al precampionato. Poi ci sono i 2006 che sono rimasti qua a dare appoggio e fare crescere il gruppo che sta salendo. Le premesse sono buone. C'è un ottimo spirito, tanta voglia di fare e dimostrare, tanta partecipazione quindi le premesse sono buone. Si tratta di lavorare e avere fortuna, che va cercata ma è una componente importante. Di questo siamo consci, andiamo avanti serenamente"

Di nuovo il 4-2-3-1, lo stesso modulo di Baroni. Avete parlato con il tecnico della prima squadra in merito alla continuità di impostazione tattica? "Sicuramente avere un'unione di modulo può agevolare i ragazzi, ma è importante ancora di più avere idee comuni. Io e lo staff cerchiamo di avvicinarci il più possibile non solo nella gestione del campo ma anche nella gestione fuori. Giusto che i ragazzi si sentano parte di un progetto che poi ha uno sbocco. Il nostro desiderio è stare il più vicino possibile a loro per agevolare il loro percorso di crescita"

Ritiene il gruppo completo o state lavorando ancora sul mercato? "Stiamo cercando di plasmare la squadra in modo tale che possa rendere al meglio. Poi che siano 2006, 2007 e 2o08 non c'è differenza o grande importante. L'importante è che si creino quelle sinergie che permettano di consegnare alla stagione un gruppo che sappia valorizzare cosa c'è di buono in questa squadra"

Cosa rappresenta per lei, che da tanti anni è al Toro, questa opportunità in Primavera? "Dico solo: se è un sogno, non svegliatemi (sorride, ndr). Vorrei godermelo fino alla fine, al meglio delle possibilità. Cercheremo insieme ai ragazzi e al mio staff di farlo. Sono tutte persone che porto dentro perché con loro abbiamo raggiunto una grandissima intesa. Il ritiro è stato fatto in vicinanza con la prima squadra e con tutti gli elementi che ne hanno preso parte, dai giocatori al magazziniere, che per me è la prima persona. C'è stata una partecipazione totale, c'è sintonia e voglia di fare bene. Per questo dico che le premesse sono positive