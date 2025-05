Primavera, Fioratti post Torino-Milan 2-1: “Orgoglioso del valore di questo gruppo”

Chiudete al Mazzola con una vittoria di prestigio contro un Milan che si giocava tanto in ottica playoff. Quanto soddisfazione vi dà questo risultato davanti al pubblico di casa? "Sicuramente il valore è dei ragazzi. Ciò che hanno fatto penso che sia la somma di questo mese di lavoro. Loro mi hanno dedicato tutto e io ho cercato di dare assieme alle persone che hanno collaborato e che tengo a menzionare, da mister Camillo a mister Giorgio. Sono diventate persone unite al gruppo e i ragazzi li hanno riconosciuti come se fossero due papà. Ci ricolleghiamo al valore di famiglia che abbiamo cercato di instaurare con i ragazzi. Sicuramente è una prova positiva e coraggiosa, ci tenevamo a fare bella figura in casa, a conclusione di un'annata che ora possiamo vedere in maniera positiva anche se non sono stati raggiunti obiettivi importanti. Ci siamo trovati comunque a lottare per una cosa gratificante, perché comunque salvarsi in poco tempo per me è stato davvero importante anche per costruire in prospettiva futura. Siamo stati bravi, abili a gestire i momenti difficili contro un Milan che aveva le carte per giocarsi i playoff. Dunque la vittoria è ancora più valorizzata da questo comportamento".