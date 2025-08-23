Primavera, Fioratti post Torino-Napoli 3-0: “Siamo all’inizio, lavoriamo per crescere”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida con il Napoli

Irene Nicola Redattore 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 14:24)

Nell'immediato post gara di Torino-Napoli, il tecnico dei granata Christian Fioratti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti al Mazzola. Di seguito le sue parole.

A Firenze non eravate riusciti a far vedere fin da subito la vostra personalità, cosa che è riuscita maggiormente contro il Napoli. E' stata questa la chiave per portare la partita dalla vostra parte? "Questo è l'inizio di un percorso che dobbiamo fare e siamo ancora ai cancelli di partenza. Siamo andati ad affrontare nel primo turno una squadra organizzata in un campo bello dove ti dà tante emozioni, con tanti ragazzi che, per quanto già presenti nella scorsa stagione, hanno giocato meno. Fondere 2007 e 2006, cercare di creare delle sinergie, non è facile trovarle immediatamente. Le partite di precampionato sono servite per far giocare un po' tutti. In questo momento si tratta di creare un'identità. Ovvio che non siamo scarsi domenica scorsa e non siamo fenomeni adesso. Questo è l'inizio di un percorso che dobbiamo aver pazienza di affrontare ma senza fretta: i ragazzi sanno quello che devono fare, stanno imparando. Vogliamo che i ragazzi si sentano partecipi del progetto e della squadra. Questo è importante".

Contro il Napoli tante scelte diverse rispetto all'esordio, questi cambi di formazione e di gerarchia fanno parte dell'assestarsi di cui parlava? "Questo va a certificare che è un qualcosa che stiamo cercando queste sinergie. E' giusto che i ragazzi si adoperino tutti quanti e diano dei contributi in maniera che possiamo giudicare, tramite le partite. E' giusto che chi è pronto, chi è in condizione, deve dare il proprio contributo. In questo momento stiamo cercando quelle sinergie e dobbiamo avere pazienza e consentir loro di sbagliare. Domenica abbiamo sbagliato il primo tempo, abbiamo sbagliato in tanti, abbiamo fatto un primo tempo che non ci aspettavamo neanche noi. Dobbiamo far si che quel primo tempo ci serva per fare un passo in avanti come crescita e di gruppo".

Questo Torino dove può arrivare? "Io sono fiero di questi ragazzi. E' un percorso iniziato lo scorso anno e che in questo momento stiamo cercando di amalgamare. Non so dove possiamo arrivare perchè i passi vanno fatti uno alla volta e i ragazzi sono consci che prima riusciamo a creare un gruppo coeso, prima riusciamo ad arrivare in alto. In questo momento il nostro obiettivo è quello di far capire a tutti che l'ambiente è sano, un ambiente in cui si sta cercando di far crescere i ragazzi e portarli il più in alto possibile. Tra qualche mese scopriremo dove potrà arrivare questo gruppo. Tra qualche mese ci guarderemo in faccia con i ragazzi e ci diremo per che cosa dobbiamo lottare, qualcosa di grande o un pò più piccolo. In questo momento siamo fiduciosi, pensiamo all'Atalanta".

Che emozione è stata per lei e per il gruppo la prima vittoria in questo campionato? "Io dico costantemente ai ragazzi che senza di loro non sono niente. Loro in questo momento sono consci del fatto che possono migliorare. Cerchiamo di migliorarli con tutte le persone che mi stanno vicino come l'allenatore in seconda, mister dei portieri, staff medico e tutte le persone che in questo momento si stanno coalizzando per dare una mano a questi ragazzi. Quindi questa vittoria è la vittoria di tutti, dopo una settimana di paure che ci siamo presi dopo Firenze ma con la piena coscienza che siamo all'inizio. I ragazzi hanno dei margini di miglioramento immensi, che solo noi come staff possiamo aiutare e in modo che questi ragazzi si sentano dentro una famiglia dove crescere e migliorare".