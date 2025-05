Primavera, Fiorentina-Torino 3-1: i granata chiudono la stagione con una sconfitta

Al Viola Park si impone la Fiorentina. Granata in svantaggio nel loro miglior momento, poi la partita non si riapre più veramente

Irene Nicola Redattore 16 maggio - 20:13

Si chiude con una sconfitta la stagione del Torino Primavera. Al Viola Park, contro una Fiorentina già qualificata alle fasi finali, va in scena una gara che a lungo non si sblocca. I granata di Fioratti vanno in svantaggio nel loro momento migliore a fine primo tempo, poi non riescono mai a riaprire veramente la partita. I tentativi di rivalsa si scontrano con i contropiede da manuale della Fiorentina, che così si porta sul 2-1. Un autogol rimette nel finale in pista i granata, ma dura poco la speranza con il 3-1 di Mazzeo che mette fine ai giochi. Il Toro lascia il campo come decima forza del campionato, in attesa di capire come si comporteranno le inseguitrici.

Primavera, Fiorentina-Torino: le scelte — Per l'ultima uscita in campionato, Fioratti ripropone il 3-5-2 visto già contro il Milan. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il pacchetto arretrato: Zaia braccetto a destra, Olsson centrale e Mullen a sinistra. Sulle corsie esterne torna titolare Politakis a sinistra, affiancato sul fronte opposto dal compagno di reparto Sow. Tra le linee spazio ancora alle mezz'ali Dalla Vecchia e Acar, la novità è in regia con Rossi preferito a Djalò. In attacco l'ultimo avvicendamento. Non Mangiameli al fianco di Gabellini, ma Franzoni.

Primavera, Fiorentina-Torino: il primo tempo — Toro aggressivo nei primissimi minuti. I granata tentano di sorprendere Fei direttamente dal cerchio di centrocampo al fischio d'inizio con Dalla Vecchia e conquistano il primo corner di gara dopo qualche secondo. In battuta Acar che va a cercare la testa di Mullen, incornata sul fondo. La Fiorentina si rimette a posto e inizia a impostare, senza dare però grattacapi ai granata se non con un'imbucata per Ievoli, che si invola a sinistra per poi concludere tra le braccia di Plaia con un tiro-cross di facile lettura. Dopo le prime fiammate, i ritmi si allentano e le occasioni scarseggiano. Alla mezz'ora il Toro tenta di dare lo strappo, prendendo progressivamente possesso del campo. I granata tentano più di una soluzione: cross di Acar da sinistra a cercare Gabellini, che controlla di petto spalle alla porta ma non riesce a mettere giù un pallone difficile; poi altro spunto di Politakis intercettato. La squadra di Fioratti insiste e riesce ad aumentare la pressione sulla Fiorentina con il mancino di Gabellini deviato dal limite e poi con il tiro a giro di Dalla Vecchia sul secondo palo, fuori di poco. Al 34' ancora granata con un filtrante di Gabellini, Acar viene lanciato così davanti a Fei ma calcia male sprecando un'occasione potenzialmente pericolosa. Dopo aver preso fiducia e aver fatto la partita, il Torino si ritrova nel finale, paradossalmente, a inseguire. Tutto cambia al 40' con un'azione da manuale della Fiorentina, tutta a un tocco. Quello decisivo è di tacco ed è a opera di Angiolini, che recapita così il pallone sui piedi di Puzzoli al limite dell'ara. Dalla Vecchia insegue Puzzoli e prova a togliergli il pallone arrivandogli alle spalle ma il suo tocco inavvertitamente agevola l'attaccante viola perché gli fa prendere ancora qualche metro, quanto basta per trovarsi a tu per tu e battere Plaia. 1-0 al Viola Park. La reazione del Torino passa dal mordente di Gabellini, che parte a testa bassa dall'area granata e si lancia in un dispendioso coast-to-coast per poi fermarsi al limite e caricare il mancino, troppo centrale. Duplice fischio.

Primavera, Fiorentina-Torino: il secondo tempo — Alla ripresa il Toro prova subito a darsi una scossa. La Fiorentina però non si fa sorprendere e in contropiede colpisce ancora, fermando sul nascere i primi spunti di rimonta granata. Tutto parte al 55' da un taglio intelligente di Evangelista, Lamouliatte si ritrova il pallone tra i piedi in area e con un diagonale forte e angolato batte Plaia. Dopo aver incassato il 2-0, Fioratti si gioca i primi due cambi: fuori Franzoni e Rossi, dentro Mangiameli e Sabone. Il Toro non rinuncia all'offensiva e torna avanti cercando di riaprire la partita. Acar dà più di uno spunto, poi ci prova poco dopo l'ora di gioco Gabellini con il destro, ma Fei fa suo il pallone, centrale. Scorrono i minuti sul cronometro, Fioratti chiede di alzare il ritmo. I granata recepiscono il messaggio e con un po' di fortuna riaprono la partita. Il Torino cambia gioco, passando non da destra con Sow ma andando a sinistra con Politakis, che dalla distanza libera il mancino cercando un cross. Sadotti svirgola nel tentativo di allontanare, il pallone si impenna verso la traversa e si insacca nella porta difesa da Sei, autorete e 2-1. Fioratti opera a questo punto un altro cambio: Liema al posto di Acar. Le speranze di imprimere una svolta alla gara durano tuttavia poco. Alla ripresa, la Fiorentina riesce subito a riportarsi avanti ristabilendo le distanze. A siglare il 3-1 è Mazzeo, lanciato da Puzzoli e poi bravo a infilare un non preciso Plaia. Nonostante il gol subito, il Torino continua a insistere senza però trovare lo spunto nel finale con Gabellini che calcia centrale e Dalla Vecchia che spara alto dal limite. Ultimi due cambi all'81': Dimitri prende il posto di Gabellini, Yesin fa l'esordio in Primavera e dà il cambio a Politakis. La gara è ormai salda nelle mani della Fiorentina, con il Toro che termina le energie e resta in dieci negli ultimi minuti dopo l'intervento ruvido di Maiorana sulla caviglia di Mullen. I granata chiudono all'attacco, ma senza più scossoni. Finisce 3-1 al Viola Park e si chiude con un ko il campionato della Primavera.

Primavera, Fiorentina-Torino: il tabellino — FIORENTINA-TORINO 3-1

Marcatori: 40' Puzzoli (F), 55' Lamouliatte (F), 72' aut. Sadotti (T), 76' Mazzeo (F)

FIORENTINA (3-4-1-2): Fei; Turnone (84' Maiorana), Sadotti, Elia; Lamouliatte (73' Scuderi), Ievoli (73' Keita), Deli, Evangelista (73' Balbo); Puzzoli; Angiolini, Tarantino (46' Mazzeo). A disposizione: Leonardelli, Baroncelli, Rubino, Bonanno, Trapani, Vieira, Sardilli. Allenatore: Galloppa

TORINO (3-5-2): Plaia; Zaia, Olsson, Mullen; Sow, Dalla Vecchia, Rossi (56' Sabone), Acar (73' Liema Olinga), Politakis (81' Yesin); Franzoni (56' Mangiameli), Gabellini (81' Dimitri). A disposizione: Siviero, Anino, Pellini, Desole, Gatto, Conzato. Allenatore: Fioratti