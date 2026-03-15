Primavera, Gabellini si riprende il Toro: ora è il lottatore che vuole Baldini

Torino Primavera, la reazione di Gabellini e il cambio rotta

Gabellini però è sempre rimasto una risorsa del Torino, che su di lui ha investito con un contratto fino al 2028. E rivederlo nella miglior versione è sempre stata una delle priorità. "Delle volte sono stato duro, ma sapevo che prima o poi avrebbe reagito" ha proseguito Baldini. C'è voluto del tempo, ma alla fine quella risposta tanto attesa è arrivata. Gabellini si è ripreso stabilmente il posto vincendo il ballottaggio che a un certo punto della stagione si era creato con Zeppieri ed è tornato quel giocatore che il tecnico granata avrebbe voluto: "Avevo bisogno di questo Gabellini e l'ho cercato. Ho capito perché aveva la fascia, magari gli ritornerà: è tornato il capitano che lotta come deve lottare il capitano del Torino". Nelle ultime sei partite, da un mese a questa parte, l'ex Cesena è sempre stato titolare: 3 gol, 1 assist e tanto lavoro dietro alle quinte. La doppietta con l'Inter è stata da trascinatore, compito che da qui a fine stagione dovrà continuare ad assumere perché la sua esperienza è fondamentale per questo Toro.