Primavera 1, la classifica: i granata chiudono il 2025 in zona retrocessione

Termina con un pareggio sudato l'incontro avvenuto quest'oggi alle ore 11 tra Torino e Lecce. Partita piovosa che ha portato ben sei gol, tre per parte. Tra i protagonisti, sicuramente Sandrucci autore della doppietta e Penev, l'estremo difensore del Lecce, che più volte ha salvato il risultato. Per entrambe le squadre si è trattata di un'occasione per smuovere la parte bassa della classifica. Occasione riuscita solo a metà. I granata rimangono impantanati al diciannovesimo posto, con 12 punti in diciassette gare e 5 lunghezze di ritardo dalla zona playout. Il Lecce sale di qualche piano, ma tanto basta per poter respirare l'ossigeno della momentanea salvezza: 18 punti e sedicesima posizione riconquistata.