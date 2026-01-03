Primavera, le formazioni di Cremonese-Torino: Ballanti di nuovo titolare

Sabato 3 gennaio, data in cui si gioca il match Cremonese-Torino valido per il campionato di Primavera 1, diciottesima giornata. Ad oggi, i granata si posizionano al diciannovesimo posto con 12 punti e sono reduci da un sudato 3-3 rimediato contro il Lecce in casa; i grigiorossi hanno invece concluso il 2025 con una sconfitta per 1-0 in casa del Bologna e si trovano sul fondo della classifica a meno due punti dagli avversari odierni. Quella che ci aspetta è quindi una sfida tra la le due squadre sul fondo della classifica: entrambe devono necessariamente cambiare marcia per ottenere risultati migliori in questo 2026. Il match comincerà tra poco, tra i titolari viene confermato il giovane Ballanti, che aveva debuttato in Primavera prima di Natale. Tra gli undici iniziali si rivedono anche Luongo e Carvalho, influenzato invece Bonacina, che sarà presente in panchina ma non verrà chiamato in causa.