Primavera, le formazioni di Parma-Torino: Pellini al centro della difesa

È tutto pronto per il match day della Primavera di Baldini, che oggi fa visita al Parma. I granata occupano attualmente il diciassettesimo posto in classifica e arrivano da un pareggio prezioso per 1-1 contro la Roma, seconda forza del campionato, con rete di David Bonacina. L’obiettivo è chiaro: fare punti per raggiungere finalmente una zona serena della graduatoria. Di fronte, però, ci sarà un avversario di alto livello. Il Parma è infatti quarto con 35 punti e vuole ridurre il distacco dalla Fiorentina capolista, avanti a quota 38. La sfida si preannuncia quindi in salita per i granata, chiamati a misurarsi contro una delle squadre più in forma del torneo. Per la gara di oggi Baldini torna a fare affidamento su Pellini dopo il periodo in prima squadra: è stato infatti convocato prima per la sfida contro il Cagliari e poi per quella con l’Udinese. In seguito ha guadagnato una presenza più costante, dalla partita di Coppa Italia con la Roma fino all’ultima trasferta contro il Como. Restano ancora assenti Siviero, Acquah e Perciun, aggregati in prima squadra.