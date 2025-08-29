Primavera, le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: torna Liema Olinga dal 1′

Toro News
Le scelte di Fioratti e Bosi per il match della 3ª giornata del campionato Primavera 1
Enrico Penzo
La Primavera del Torino tornerà in campo questo pomeriggio, venerdì 29 agosto, per affrontare in trasferta l’Atalanta nella gara valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16.00. I ragazzi guidati da mister Fioratti arrivano alla sfida contro i nerazzurri dopo aver vinto in casa 3-0 contro il Napoli grazie alle reti messe a segno da Carvalho, Kugyela e Desole. Fioratti per l'occasione schiera in gran parte la stessa formazione della vittoria sul Napoli. A cambiare è solo il play a centrocampo: a partire infatti sarà Liema Olinga e non Galantai. Ancora titolari sia Gabellini che Perciun.

Primavera, le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino

ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Maffessoli, Gariani, Steffanoni, Ramaj, Mencaraglia, Cakolli, Artesani, Bono, Leandri. A disposizione: Anelli, Galafassi, Baldo, Rinaldi, Parmiggiani, Valdivia, Mungari, Damiano, Michieletto, Aliprandi, Mouisse. Allenatore: Giovanni Bosi.

TORINO (4-3-1-2): Siviero; Gatto, Pellini, Desole, Camatta; Ferraris, Liema Olinga, Kugyela; Perciun; Gabellini, Carvalho. A disposizione: Santer, Politakis, Barranco, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Galantai, Kirilov, Komesse, Luongo. Allenatore: Christian Fioratti.

