Primavera, le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: torna Liema Olinga dal 1′

La Primavera del Torino tornerà in campo questo pomeriggio, venerdì 29 agosto, per affrontare in trasferta l’Atalanta nella gara valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16.00. I ragazzi guidati da mister Fioratti arrivano alla sfida contro i nerazzurri dopo aver vinto in casa 3-0 contro il Napoli grazie alle reti messe a segno da Carvalho, Kugyela e Desole. Fioratti per l'occasione schiera in gran parte la stessa formazione della vittoria sul Napoli. A cambiare è solo il play a centrocampo: a partire infatti sarà Liema Olinga e non Galantai. Ancora titolari sia Gabellini che Perciun.