La Primavera del Torino tornerà in campo questo pomeriggio, venerdì 29 agosto, per affrontare in trasferta l’Atalanta nella gara valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16.00. I ragazzi guidati da mister Fioratti arrivano alla sfida contro i nerazzurri dopo aver vinto in casa 3-0 contro il Napoli grazie alle reti messe a segno da Carvalho, Kugyela e Desole. Fioratti per l'occasione schiera in gran parte la stessa formazione della vittoria sul Napoli. A cambiare è solo il play a centrocampo: a partire infatti sarà Liema Olinga e non Galantai. Ancora titolari sia Gabellini che Perciun.
Primavera, le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: torna Liema Olinga dal 1′
Le scelte di Fioratti e Bosi per il match della 3ª giornata del campionato Primavera 1
ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Maffessoli, Gariani, Steffanoni, Ramaj, Mencaraglia, Cakolli, Artesani, Bono, Leandri. A disposizione: Anelli, Galafassi, Baldo, Rinaldi, Parmiggiani, Valdivia, Mungari, Damiano, Michieletto, Aliprandi, Mouisse. Allenatore: Giovanni Bosi.
TORINO (4-3-1-2): Siviero; Gatto, Pellini, Desole, Camatta; Ferraris, Liema Olinga, Kugyela; Perciun; Gabellini, Carvalho. A disposizione: Santer, Politakis, Barranco, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Galantai, Kirilov, Komesse, Luongo. Allenatore: Christian Fioratti.
