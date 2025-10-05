Primavera, le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino: ritorna Perciun

Tutto pronto per quella che sembra essere una sfida fondamentale da entrambe le parti. La settima giornata del campionato Primavera 1 ha in programma per la mattina di oggi, domenica 5 ottobre, la sfida dell'Assemini, tra Cagliari e Torino. Se è vero che la formazione di Baldini deve fare risultato per potersi risollevare da una situazione che li vede fermi a 3 punti - a maggior ragione ora che Baldini ha avuto un po' di giorni per lavorare per la squadra - anche i padroni di casa non sono da meno: la squadra di Pisano in classifica si trova davanti ai granata soltanto di una lunghezza e vuole fare risultato sul proprio campo. A mezz'ora dalla gara sono stati diramati i nomi dei 22 giocatori che daranno il via a Cagliari-Torino, con Baldini che cambia tantissimo rispetto all'elenco che si è visto contro il Parma, modulo incluso con il 3-5-2: sono solo cinque i giocatori confermati titolari. Da segnalare certamente il ritorno di Perciun nell'11 titolare, con il moldavo che alla sesta di campionato non era neanche subentrato. Di seguito le scelte di Pisano e Baldini per questa settima giornata del campionato Primavera 1.