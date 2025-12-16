Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: Gatto parte al posto di Zaia

primavera

Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: Gatto parte al posto di Zaia

Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: Gatto parte al posto di Zaia - immagine 1
Le scelte di Torino e Lazio per il match delle 12:00
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Il Torino Primavera è pronto a scendere in campo contro la Lazio in un match importante. I granata, penultimi in classifica con appena dieci punti, versano in condizioni tutt’altro che serene e sanno di non potersi più permettere passi falsi. Alle ore 12:00 i torelli saranno impegnati sul campo della Lazio, formazione attualmente quindicesima a quota 17 punti. Baldini per la corsia di destra sceglie Gatto per sostituire lo squalificato Zaia, per il resto la formazione sarà la stessa vista contro il Genoa.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Torino

—  

TORINO (4-3-3): Santer; Gatto, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Liema Olinga, Acquah, Luongo; Sandrucci, Gabellini, Bonacina

LAZIO: Pannozzo, Calvani, Bordon, Baldi, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Iorio, Fernandes

Leggi anche
Torino Primavera, infrasettimanale per il rilancio: è scontro diretto con la Lazio
Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA