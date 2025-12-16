Il Torino Primavera è pronto a scendere in campo contro la Lazio in un match importante. I granata, penultimi in classifica con appena dieci punti, versano in condizioni tutt’altro che serene e sanno di non potersi più permettere passi falsi. Alle ore 12:00 i torelli saranno impegnati sul campo della Lazio, formazione attualmente quindicesima a quota 17 punti. Baldini per la corsia di destra sceglie Gatto per sostituire lo squalificato Zaia, per il resto la formazione sarà la stessa vista contro il Genoa.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor giovanili news primavera Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: Gatto parte al posto di Zaia
primavera
Primavera, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino: Gatto parte al posto di Zaia
Le scelte di Torino e Lazio per il match delle 12:00
Le formazioni ufficiali di Lazio-Torino—
TORINO (4-3-3): Santer; Gatto, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Liema Olinga, Acquah, Luongo; Sandrucci, Gabellini, Bonacina
LAZIO: Pannozzo, Calvani, Bordon, Baldi, Cuzzarella, Bordoni, Serra, Munoz, Ferrari, Iorio, Fernandes
© RIPRODUZIONE RISERVATA