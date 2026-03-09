Toro News
Primavera, le formazioni ufficiali di Lecce-Torino: Perez torna dopo tre mesi

Le scelte dei due tecnici per l'incontro di oggi
Andrea Croveri
Andrea Croveri 

Il match day di questa mattina vede impegnate due squadre sulla scia positiva che non hanno assolutamente intenzione di mollare: il Lecce, quinto in classifica e reduce dalla vittoria per 3-0 in trasferta con la Lazio, e il Torino che a Orbassano ha battuto il Cagliari per 3-1. La squadra di Baldini, oggi squalificato, fa dunque visita a un avversario complesso. Al suo posto siede Mularoni che si presenta con una formazione in larga parte confermata rispetto a quella vista nell’ultimo incontro, ma con due cambi: Perez torna in campo e prende il posto di Tonica. L’ultimo match giocato era stato il derby di inizio dicembre, in cui aveva segnato il gol dell'1-1. Liema Olinga torna invece titolare al posto di Ballanti. Vediamo le due formazioni.

LECCE: Penev, Rashidi, Scott, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Staszak, Di Pasquale, Flies, Esteban Sanchez, Gofter.

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Perez, Carrascosa; Ferraris, Acquah, Liema Olinga; Sandrucci, Gabellini, Ewurum.

