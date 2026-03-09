Primavera, le formazioni ufficiali di Lecce-Torino: Perez torna dopo tre mesi

Il match day di questa mattina vede impegnate due squadre sulla scia positiva che non hanno assolutamente intenzione di mollare: il Lecce, quinto in classifica e reduce dalla vittoria per 3-0 in trasferta con la Lazio, e il Torino che a Orbassano ha battuto il Cagliari per 3-1. La squadra di Baldini, oggi squalificato, fa dunque visita a un avversario complesso. Al suo posto siede Mularoni che si presenta con una formazione in larga parte confermata rispetto a quella vista nell’ultimo incontro, ma con due cambi: Perez torna in campo e prende il posto di Tonica. L’ultimo match giocato era stato il derby di inizio dicembre, in cui aveva segnato il gol dell'1-1. Liema Olinga torna invece titolare al posto di Ballanti. Vediamo le due formazioni.