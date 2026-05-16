Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Torino, ultima gara dei granata di Baldini per la stagione 2025-2026. Il Toro si schiera con la sua veste collaudata, il 4-3-3. La difesa si ridisegna senza Pellini, mantenendo comunque le sue certezze: Tonica e Carrascosa centrali, sulle fasce Zaia e Kugyela. A centrocampo rispetto al match point salvezza con la Lazio si rivedono titolari Ferraris e Nascimento ad affiancare Acquah al posto di Luongo e Perciun. In attacco la miglior notizia, il recupero di Sandrucci (infortunato di lungo corso). Con lui c'è Conzato ma sul fronte mancino e il solito Gabellini.

Le formazioni ufficiali

: Bouyer; Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo F., Borsani, Cisse, Scotti, Petrone, Cullotta.: Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Di Vigliano, Colombo L.: Renna

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Acquah, Nascimento; Sandrucci, Gabellini, Conzato. A disposizione: Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Liema Olinga, Bonacina, Luongo. Allenatore: Baldini