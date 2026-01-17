Primavera, le formazioni ufficiali di Monza-Torino: Tonica già titolare

Il Torino Primavera è chiamato ad affrontare il test Monza: obiettivo confermare quanto di buono costruito con sei risultati utili consecutivi e soprattutto le due vittorie in fila, contro Cremonese e Milan, che hanno permesso ai granata di respirare dopo mesi di apnea. Manca poco al calcio d'inizio delle 15 e il tecnico Francesco Baldini ha scelto il suo undici iniziale per la sfida con i brianzoli. La sorpresa nel 4-3-3 è la prima titolarità di Tonica al centro della difesa: Pellini, in orbita prima squadra, è assente e sarà l'ex Legnago a sostituirlo in coppia con Carrascosa. A centrocampo si conferma invece nell'undici iniziale Perciun, così come Liema Olinga nel ruolo di play con Acquah ancora da Baroni. In attacco Zeppieri resta titolare nonostante il ritorno di Gabellini.
MONZA: Strajnar; Bagnaschi, Villa, Colonnese, Reita, Diene, Mout, Ballabio, Albè, De Bonis, Fogliaro. A disposizione: Montagna, Azarovs, Romanini, Buonaiuto, Fardin, Treffiletti, Zanni R., Castelli, Zanni M., Ganci, Porta. Allenatore: Zenoni
TORINO (4-3-3): Siviero; Zaia, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Liema Olinga, Perciun; Sandrucci, Zeppieri, Bonacina. A disposizione: Santer, Gallo, Desole, Gabellini, Barranco, Spadoni, Conzato, Gatto, Brzyski, Carvalho, Luongo. Allenatore: Baldini.
