Primavera, le formazioni ufficiali di Monza-Torino: Tonica già titolare

Il Torino Primavera è chiamato ad affrontare il test Monza: obiettivo confermare quanto di buono costruito con sei risultati utili consecutivi e soprattutto le due vittorie in fila, contro Cremonese e Milan, che hanno permesso ai granata di respirare dopo mesi di apnea. Manca poco al calcio d'inizio delle 15 e il tecnico Francesco Baldini ha scelto il suo undici iniziale per la sfida con i brianzoli. La sorpresa nel 4-3-3 è la prima titolarità di Tonica al centro della difesa: Pellini, in orbita prima squadra, è assente e sarà l'ex Legnago a sostituirlo in coppia con Carrascosa. A centrocampo si conferma invece nell'undici iniziale Perciun, così come Liema Olinga nel ruolo di play con Acquah ancora da Baroni. In attacco Zeppieri resta titolare nonostante il ritorno di Gabellini.