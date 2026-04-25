Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)

Per la sfida all'Atalanta, Baldini conferma la veste tattica del Toro, il 4-3-3. Nessuna sorpresa nel reparto arretrato. Sulle fasce spazio a Zaia e Carrascosa, centrali Tonica e Pellini. Le principali novità riguardano il centrocampo. Liema Olinga parte dalla panchina, Ferraris si prende la titolarità nel reparto completato da Perciun e Ballanti. In attacco non recupera Sandrucci, ma recupera Kugyela che si posiziona esterno alto a sinistra; sul fronte opposto Conzato, in mezzo Gabellini. Di seguito le formazioni ufficiali.

Formazioni ufficiali

Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Perciun, Ballanti; Conzato, Gabellini, Kugyela: Cereser, Gallo, Zeppieri, Adam, Ewurum, Befani, Gatto, Olinga, Nascimento, Bonacina, Luongo.: Baldini

ATALANTA: Anelli, Ramaj, Baldo, Parmiggiani, Valdivia, Isoa, Belli, Arrigoni, Leandri, Mouisse, Camara. A disposizione: Barbieri, Galafassi, Cakolli, Artesani, Cojocariu, Rinaldi, Mungari, Bono, Aliprandi, Pedretti, Frascolla. Allenatore: Bosi.