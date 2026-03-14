Il match day di oggi vede impegnate due squadre, che cercheranno di portarsi a casa una vittoria per alimentare i propri obiettivi stagionali: il Toro è in un ottimo momento e con il pareggio 1-1 a Lecce è salito a quota 33 punti a +1 dal Sassuolo ed è appena fuori dallo spareggio playout. L'Inter con il 3-2 contro la Fiorentina è tornato alla vittoria dopo cinque giornate a secco ed è in sesta posizione in zona playoff, ma vede avvicinarsi le concorrenti e rischia il posto. Sulla panchina granata torna Baldini dopo l'assenza per squalifica a Lecce e opta per tre cambi. Kugyela torna titolare a sinistra nei quattro di difesa e Carrascosa viene spostato centrale al posto di Tonica. Dal 1' a centrocampo torna Ballanti e in attacco Bonacina a discapito rispettivamente di Ferraris ed Ewurum. Di seguito le scelte dei due allenatori.
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tor giovanili news primavera Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Inter: Bonacina torna tra i titolari
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Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Inter: Bonacina torna tra i titolari
Le scelte dei tecnici per l'incontro di oggi
TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Carrascosa, Kugyela; Liema Olinga, Acquah, Bellanti; Sandrucci, Gabellini, Bonacina. A disposizione: Cereser, Ferraris, Perciun, Zeppieri, Perez, Ewurum, Conzato, Manzi, Tonica, Gatto, Nascimento. Allenatore: Francesco Baldini
INTER: Taho, Marello, Zárate, Bovio, Venturini, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Mosconi, Jakirovic. A disposizione: Farronato, Della Mora, Perletti, Nenna, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Williamson, Carrara, Poletti, Grisoni Fasana. Allenatore: Benito Carbone
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