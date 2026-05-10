Le scelte di Baldini per la gara contro i biancocelesti
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Per la sfida contro la Lazio, Baldini conferma il solito 4-3-3 del suo Toro. Riprende il suo posto in mediana dopo la squalifica di tre giornate Acquah. Al ritorno nell'undici titolare anche David Bonacina, con l'ultima presenza dal 1' che risale alla gara contro il Genoa del 20 aprile. Baldini promuove nel centrocampo titolare anche Luongo, dopo essere subentrato nella scorsa e gli affianca Perciun, reduce dall'ingresso positivo contro il Sassuolo. Quinta titolarità consecutiva per Conzato, non recupera Sandrucci.
Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-LazioTORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Luongo, Acquah, Perciun; Conzato, Gabellini, Bonacina. A disposizione: Cereser, Gallo, Ferraris, Liema Olinga, Zeppieri, Perez, Manzi, Kugyela, Gatto, Nascimento, Ewurum, Ballanti. Allenatore: Baldini
LAZIO : D'Alessio; Ciucci; Battisti; Baldi; Sulejmani; Shpuza; Bordoni; Farcomeni; Canali; Pernaseici; Fernandes. A disposizione: Patarini; Calvani; Cuzzarella; Milillo; Gelli; Marinaj; Trifelli; Serra; ferrari; Boccardelli; Curzi . Allenatore: Punzi
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