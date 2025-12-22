Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Lecce: esordio per Ballanti

Il Torino Primavera si prepara ad affrontare il Lecce in un momento complesso e delicato della stagione, in cui ogni partita pesa e ogni punto si fa fondamentale. I granata dovranno prestare la massima attenzione contro un Lecce che, pur occupando la diciottesima posizione, condivide con loro la stessa necessità: fare di più, conquistare punti e risalire la classifica. Le due formazioni si sfidano oggi, lunedì 22 dicembre, alle ore 11, con un obiettivo comune: farsi un regalo di Natale che possa dare slancio e fiducia per il prosieguo del campionato. Manca poco al kick off e Baldini ha deciso la formazione: attacco affidato a Zeppieri che sostituisce lo squalificato Gabellini, esordio per Ballanti.