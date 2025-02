Primavera, le pagelle di Bologna-Torino 0-0: Acar che sfortuna!

Le pagelle della sfida tra Bologna e Torino

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 18 febbraio 2025 (modifica il 18 febbraio 2025 | 18:09)

Il Torino pareggia contro la Primavera del Bologna per 0-0 dopo un secondo tempo per larghi tratti dominato dai granata. La squadra di Tufano avrebbe meritato di più. Gridano vendetta l'incrocio dei pali preso da Acar su calcio di punizione e la respinta sulla linea all'ultimo secondo dopo il colpo di testa di Jatta.

SIVIERO 6: Il Bologna non lo chiama quasi mai al grande intervento. Buona partita di attenzione la sua.

MARCHIORO 6: C'è sempre su quella corsia, sia in difesa che in attacco. Era mancato al Toro e si sta vedendo il perché.

OLSSON 6: Dà sicurezza dietro su tutti i palloni alti. Palla al piede è ancora acerbo o così sembra, deve e può migliorare.

MULLEN 5.5: Primo tempo di sofferenza con diversi errori, poi nella ripresa sale in cattedra e si perfeziona.

KRZYZANOWSKI 5.5: Non fa mai la differenza in avanti, insomma non sembra lui. La spinta è costante, così come in difesa non prende grandi rischi.

ACAR 6.5: Torna titolare dopo un mese e si vede che ha voglia di mettersi in mostra. Gioca bene nello stretto ed è bravo a velocizzare la manovra. In avvio di ripresa si conquista un calcio di punizione che si stampa poi all'incrocio dei pali. (72' PERCIUN 6: Entra con la voglia di incidere, a tratti forse troppo egoista, ma fa vedere giocate di grande qualità).

DALLA VECCHIA 5.5: Sin dai primi minuti fa valere la sua fisicità in mezzo al campo. Ha la chance di segnare, ma è troppo lento e macchinoso. Bene per personalità comunque.

DJALO 6: Nel primo tempo c'è molto traffico in mezzo, lui si mette in mostra nel finale con qualche spunto interessante. Nella ripresa si vede anche con il tiro da fuori.

CACCIAMANI 5.5: Ci prova e qualche cosa interessante la fa vedere, ma è ben chiuso dal Bologna. Ha bisogno di tempo per adattarsi alla categoria. (46' JATTA 6: Entra con grande voglia, sprinta e salta l'uomo spesso al netto di qualche imprecisione. All'ultimo secondo spedisce in porta di testa, ma il pallone viene respinto sulla linea).

FRANZONI 6.5: Parte subito molto aggressivo e lo si vede dalle prime battute: al 10' va vicino al gol con un destro potente. Poco dopo sforna l'assist per Gabellini, che non riesce a trasformare in gol. (72' MANGIAMELI sv: Lotta su ogni pallone, ma si vede poco in campo).

GABELLINI 6: Sotto porta non è il solito Gabellini, anche quando ha la possibilità di colpire con il mancino libero. Quello che non manca mai è la voglia di aiutare la squadra. Davanti tiene tanti palloni facendo salire la squadra.

ALL. TUFANO 6: Il suo Toro nel primo tempo sa soffrire, nel secondo domina. Se il risultato è di 0-0 è solo perché i suoi ragazzi non sono stati abbastanza concreti e il Bologna ha fatto grandissima densità in area di rigore. Un pari sicuramente amaro come risultato, ma rimane una buonissima prestazione.