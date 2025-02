Primavera, le pagelle di Cremonese-Torino 0-1: Gabellini ritrova il gol

I voti ai giocatori del Torino al termine della sfida con la Cremonese

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 9 febbraio 2025 (modifica il 9 febbraio 2025 | 17:10)

Gabellini regala la vittoria alla Primavera del Torino grazie a un rigore calciato molto bene contro la Cremonese. Una partita complicata e sporca per la squadra di Tufano, che però domina per larghi tratti pur senza creare grandissime occasioni da gol.

SIVIERO 6: Nel primo tempo non viene quasi mai realmente impegnato e lui si rivela sempre attento sulle uscite. In avvio di ripresa è reattivo sulla gran botta di Thandoum.

BONADIMAN 6: Molto attento in difesa, non rischia praticamente nulla. Qualche imprecisione di troppo quando deve far ripartire l'azione, perché molte volte lancia lungo e lo fa in modo impreciso. Poi al 33' sente un fastidio fisico ed è costretto a uscire. (35' MARCHIORO 6: Spinge spesso sulla corsia di destra, manca l'intesa con Jatta ma con il tempo arriverà).

OLSSON 6.5: Gara di attenzione. Non era semplice contro questa Cremonese che lancia spesso palloni in avanti a scavalcare la linea difensiva. Non si fa quasi mai sorprendere.

MULLEN 6.5: In un primo tempo di quasi normale amministrazione, fa il miracolo all'ultimo fermando Ragnoli lanciato a rete. Nella ripresa conferma le buone impressioni del primo.

KRZYZANOWSKI 5.5: Tanti, troppi errori tecnici da parte sua. È un giocatore da cui è lecito aspettarsi di più In fase difensiva, invece, molto bene, perché la Cremonese non lo mette quasi mai in difficoltà.

DALLA VECCHIA 6: Fa tanto lavoro sporco in mezzo. Deve migliorare in fase di possesso perché commette ancora troppi errori, ma oggi il campo di sicuro ha reso molto complicato il suo lavoro.

DJALO 5.5: In mezzo prova ad amministrare e a lavorare in fase di rottura, seppur con qualche difficoltà. Al 36' con un'ingenuità regala una punizione alla Cremonese da posizione interessante. Unica sbavatura di una partita in cui però si è visto poco.

JATTA 5.5: Subito in campo da titolare l'ex Red Bull Lipsia e sin dalle prime battute ha dimostrato di voler incidere. Fisicamente domina tanti palloni e non ha paura di mettere la gamba. Non un esordio indimenticabile per lui, ma è comprensibile visto che è arrivato da poco.

PERCIUN 5.5: Il primo squillo della squadra è il suo, che calcia forte e a giro, ma Sayaih gli dice di no con un miracolo. Ci prova tante volte dalla distanza, ma non riesce a segnare. (75' ACAR 6.5: Entra e dà la palla a Gabellini da cui nasce il rigore della vittoria. Buon ingresso per lui).

CACCIAMANI 5.5: Prova ad accendere e sprigionare la sua velocità, ogni tanto ci riesce anche, ma nel primo tempo non incide. Nella ripresa si vede di meno. Non fa comunque mai mancare spinta e voglia. (75' POLITAKIS S.V.)

GABELLINI 7: Parte con tante belle giocate spalle alla porta, con il passare dei minuti mette in mostra anche il suo spirito andando a rincorrere gli avversari anche nella metà campo difensiva. Ritrova il gol dopo tanto tempo: il suo rigore è perfetto ed è la ciliegina sulla torta dopo una partita giocata da vero leader.

ALL. TUFANO 6.5: Secondo successo di fila, secondo clean sheet di fila e soprattutto dominio assoluto in una partita per niente facile. Tufano torna a casa con tante buone notizie. Se è vero che la gara è stata vinta grazie a un episodio, allo stesso tempo è innegabile che il successo sia meritato. Poi c'è l'aspetto del clean sheet da non sottovalutare. La Cremonese ha aspettato e cercato di rendere sporca la partita, puntando su lanci lunghi che potevano mettere in difficoltà la retroguardia granata, ma questo non è quasi mai successo. Questi tre punti sono molto importanti, così come la prestazione dei suoi è da sottolineare.