Primavera, le pagelle di Fiorentina-Torino 2-0: Sabone prova a riaprire i giochi

Le pagelle dei giocatori granata dopo la partita con la Fiorentina

Irene Nicola Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 22:15)

Battuta d'arresto nella gara d'esordio per il Torino Primavera. La squadra di Fioratti paga un primo tempo arrendevole e si ritrova a dover recuperare due gol nella ripresa. Si vede un altro Toro nella seconda parte di gara ma la rimonta non riesce, vince la Fiorentina per 2-0. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

SIVIERO 6.5: Si prende la titolarità tra i pali alla prima di campionato. Rompe il ghiaccio con un intervento ravvicinato su Braschi, al 19' si ripete negandogli il vantaggio con un miracolo ma non viene assistito sulla ribattuta e incassa il gol. In un Toro che trema, a lungo l'unica resistenza è quella del numero 1. Nella ripresa bravo anche su Atzeni.

ZAIA 5.5: Il capitano designato paga la troppa incostanza. La partita è frenetica per tutto il reparto arretrato, ma nel duello con Mazzeo sarebbe servita maggior lucidità più volte, su tutte in occasione della prima rete viola. In altre situazioni fa meglio, ma da lui è lecito aspettarsi di più (55' BONACINA 6: Si posiziona come esterno sulla trequarti a destra, non è la sua corsia preferita ma prova a farsi vedere)

DESOLE 5.5: Nel primo tempo le prova tutte con fortune alterne. Prima sbarra la porta a Puzzoli in avvio, poi fatica nel duello con un Kone in stato di grazia, battaglia anche con Braschi. Il giallo preso al 10' è un limite importante che costringe a tirare il freno a mano troppo presto e porta al cambio (46' CARRASCOSA 5: Macchia l'esordio in Primavera con una manata al volto gratuita ai danni di Puzzoli. Il gesto gli costa il rosso, danneggia lui e anche la squadra che resta in dieci nel momento dell'assalto. Episodio che deve servire da lezione per crescere)

PELLINI 6: Qualche incertezza non da lui in posizionamento nella prima frazione, la Fiorentina legge troppo facilmente la linea. Dopo si assesta e dal 20' alza maggiormente la testa. La differenza si vede anche solo per l'apporto alla prima impostazione oltre a qualche discesa in zone offensive. Nella ripresa torna sui suoi livelli.

BARRANCO 5.5: Gioca due partite in una. Troppo timido e timoroso in un primo tempo difficile, più inserito e propositivo nel secondo. Quando prende fiducia, inizia a trovare cross e spunti sulla fascia sinistra. Può fare di più sulla precisione dell'ultimo passaggio.

SABONE 6.5: Tra i giocatori a dare maggiori risposte dalla prima giornata di campionato. Confermato titolare con Liema Olinga, cerca più di una soluzione verso il reparto offensivo. All'inizio non trova grandi sbocchi, poi inizia a far vedere giocate interessanti, specie nel secondo tempo. Il più vicino a sfiorare la rimonta, solo l'incrocio dei pali lo ferma nella ripresa dal buttar giù il muro della Fiorentina.

LIEMA OLINGA 6: In regia qualche grattacapo in più del solito, la fatica si vede anche in mezzo al campo ma è il granata a toccare più palloni e a recuperarne il maggior numero. Con il passare dei minuti migliora la fattura dei suggerimenti, qualche brivido di troppo con Atzeni in contenimento.

POLITAKIS 5.5: Qualche sgasata sulla destra nel primo tempo si deve a lui, nulla di particolarmente preciso ma almeno il Toro prende fiato. Cresce notevolmente nella ripresa, frazione che presa da sé sarebbe sufficiente con tanto di diagonale millimetrico di poco fuori dallo specchio nel finale di gara.

PERCIUN 5.5: Il ritorno in Primavera non è indimenticabile. Gioca un solo tempo dove manca la scintilla, troppi pochi spunti per un giocatore della sua qualità. Prova a inquadrare la porta solo su punizione nel recupero della prima frazione, conclusione alta (46' KUGYELA 6: Molto mobile nel suo raggio d'azione sulla trequarti, interessante l'apporto per i piazzati e per un paio d'iniziative in cui fa vedere la sua visione)

CARVALHO 6: Non si vede nel primo tempo, non riesce a trovare guizzi in velocità e in dribbling, doti che tanto erano servite nel precampionato. Tutto ciò che non gli riesce nei primi 45' gli viene invece nella ripresa, dove è molto più inserito e pericoloso. La valutazione è una media dei due volti mostrati in partita.

GABELLINI 5.5: La costruzione offensiva latita nel primo quarto d'ora, si abbassa lui per controllare i palloni più difficili e provare a innescare gli esterni Politakis e Carvalho. Può quel che può, a lungo è tutto fermo in attacco. Nella ripresa tenta qualche colpo, ma non è sicuramente la sua miglior giornata (80' GATTO sv)

ALL. FIORATTI 5.5: Nel primo tempo il Toro non c'è e questo è il principale rammarico, perché quando il coraggio di fare il proprio gioco ha accompagnato le gambe si è vista un'altra squadra e c'è stata partita. La Fiorentina è un avversario ostico e non si scopre oggi, ma ciò non giustifica quarantacinque minuti con tante lacune. Nella ripresa si è visto un altro Toro ed è quel Toro il più veritiero del lavoro che si sta facendo dietro alle quinte. Da lì si deve ripartire, assimilando la lezione del Viola Park.