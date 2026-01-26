Primavera, le pagelle di Parma-Torino 1-1: Ferraris trova l’imbucata perfetta

Le pagelle ai granata di Baldini al termine della sfida con il Parma

Irene Nicola 26 gennaio 2026

Il Torino riagguanta la partita con il Parma quando le speranze sembravano essere finite. Una gara bloccata e sempre in bilico cambia volto a venti minuti dalla fine, quando Santer sbaglia e lascia in dieci i granata. Martinez con un colpo da biliardo ne approfitta per siglare il vantaggio, il Toro però stringe i denti e non si rassegna trovando un 1-1 prezioso all'88' sull'asse Ferraris-Zeppieri. Di seguito le pagelle dei granata.

SANTER 5: Avrebbe meritato tutt'altro voto per quanto aveva fatto vedere prima del 70' tra i pali. La paratona su Cardinali dopo soli 23 secondi, la risposta sulla punizione di Mikolajewski e sui tentativi ravvicinati dei ducali a fine primo tempo, altri due no a Mikolajewski. Sbaglia però completamente il tempo dell'intervento nell'ennesimo duello con l'attaccante parmense e si prende un rosso diretto ingenuo che costringe ancora una volta il Toro a finire un incontro in dieci uomini.

ZAIA 6: Spinge sulla corsia di destra nei primi minuti cercando di fare gioco, presente anche quando si tratta di stringere i denti in difesa. Sul suo fronte, il Parma mostra più qualità, ma fa quel che può per provare a limitare i danni e più volte gli riesce (85' FALASCA sv)

PELLINI 6.5: Torna in Primavera dopo due settimane a pieno servizio di Baroni, lo fa ricordando di essere una pedina importante per Baldini. L'attacco ducale lo costringe a tener sempre alta l'attenzione, si immola diverse volte anche nel finale in dieci tenendo in vita le speranze di rimonta granata.

TONICA 6.5: Altra prova di sostanza da parte del primo innesto di mercato per la Primavera. In un'altra gara tutt'altro che semplice dimostra di essere affidabile, offrendo una prova in cui fa capire di essere pronto per dare il contributo.

CARRASCOSA 6: Lo spostamento di Kugyela nel tridente offensivo lo decentra in difesa, proponendolo come terzino sinistro. Lo si era già visto in questo ruolo nel derby e non era dispiaciuto. Lo stesso accade in casa del Parma, dove si fa presto propositivo sulla sua corsia. Torna bene anche a difendere, crea una gabbia su Mikolajewsi al 40' impedendogli il tiro a due passi da Santer. Poi il giallo lo costringe a maggior cautela.

FERRARIS 7: Aggredisce bene lo spazio, lo dimostra sin dalle prime battute. Continua a incaponirsi anche quando trova più resistenza e fa bene a farlo perché anche in dieci un'idea può cambiare una partita. Ne fa tesoro e trova un'imbucata perfetta per Zeppieri. Secondo assist in campionato.

LIEMA OLINGA 6.5: Uno dei più attivi nei primi minuti con chiusure difensive e anche il primo tiro verso la porta del Parma con il pallone alto di poco al 5' di gioco. I suoi ripiegamenti nel finale diventano chiave. Chiude con qualche crampo, ma stringe i denti.

LUONGO 6: Disputa un'ora di gioco in cui lo si vede cercare un varco partendo da sinistra. Lavora tra le linee con pazienza, provando a dare soluzioni al reparto offensivo. Non trova squilli personali, ma è generoso (62' CARVALHO 6: Ha l'opportunità di ritrovare spazio dopo le ultime settimane in cui è stato impiegato col contagocce. L'inferiorità numerica lo costringe al sacrificio, ma si adatta con lucidità)

SANDRUCCI 6: Il più vicino tra i granata al vantaggio nel corso del primo tempo. Costringe Astaldi a un colpo di reni poco dopo il quarto d'ora con un mancino a giro preciso, poi viene guardato a vista (46' CONZATO 6: Entra e si posiziona esterno a sinistra. Apporta corsa, mezzo tramite il quale cerca di sorprendere il Parma e arma utile nel finale in dieci per prendere respiro e metri)

GABELLINI 6: Buon gioco sporco a inizio primo tempo, spesso spalle alla porta per far salire i compagni oppure con pressing su difensori avversari. Prova a inquadrare di testa lo specchio in avvio, non riesce a bucare la rete (62' ZEPPIERI 7: Entra in staffetta con Gabellini quando la partita inizia a farsi bloccata. Ha un'opportunità e la sfrutta senza tremare, trasforma il cioccolatino di Ferraris in un piazzato per l'1-1)

KUGYELA 6: Tuttofare contro il Parma. Dopo mesi da terzino, torna in attacco per coprire il buco lasciato dalla squalifica di Bonacina. Testa i riflessi di Astaldi a fine primo tempo, a inizio ripresa si sposta alla destra di Gabellini e poi scala a mezz'ala. Si applica nelle varie fasi (70' CERESER 6: Fa l'esordio in Primavera 1 nel momento più difficile. Opoku lo dribbla poco dopo il suo ingresso, ma partiva in fuorigioco. Non può nulla sul gol di Martinez, un colpo da biliardo)

ALL. BALDINI 6.5: La classifica è ancora da aggiustare per la salvezza, ma bisogna riconoscere al Toro un altro passo, anche quando è stato fermato sul pari. La Primavera granata ha tenuto testa nelle ultime due giornate a formazioni in lotta per lo scudetto contro cui non c'era stata storia nei confronti precedenti. Indicativo di una squadra che sta meglio è il gol arrivato in rimonta in dieci uomini (i rossi continuano a essere una pecca delle ultime settimane). La necessità virtù ha tirato fuori il carattere dei granata, ma anche una proposta di gioco che mostra crescita rispetto a quanto visto in passato. Il campo lo dimostra più del punto racimolato a Noceto.