Primavera, le pagelle di Roma-Torino 2-0: granata spenti in una gara difficile

ZAIA 5: Non presidia la sua area di competenza, lasciando troppo spazio a Della Rocca e andando a contrasto con troppa leggerezza. Una pecca che incide tanto sul gol del vantaggio giallorosso, poi viziato dall'autogol. Non convince nemmeno il posizionamento sul bis di Della Rocca. Due errori isolati costati caro.

PELLINI 5.5: Assiste Carrascosa sulla prima situazione di difficoltà, poi è sfortunato quando prova a mettere una pezza su Della Rocca ma devia il pallone nella porta di Siviero. Nella ripresa è ordinato in una giornata in cui la Roma costringe a stringere i denti.

CARRASCOSA 6: Ormai parte del terzetto arretrato tipo. Inizia la partita con un pallone sanguinoso perso sulla trequarti granata, Pellini interviene in soccorso. Poi si assesta e disputa una gara attenta, senza grandi duelli individuali visto che la Roma si riversa prevalentemente sul lato opposto al suo.

POLITAKIS 5.5: Rispetto alle ultime gare è più nel vivo sulla corsia destra e arriva con maggior frequenza al cross anche se non riesce a cogliere impreparata la Roma. Meno efficace in contenimento. Della Rocca passa con troppa facilità nella ripresa, il tentativo di raddoppio nell'azione del 2-0 è confusionario (65' BARRANCO 6: Subentra dopo il secondo gol. Inizia da esterno di centrocampo, poi arretra come terzino con il passaggio alla difesa a quattro nel finale. Prova a tenere la guardia)

LIEMA OLINGA 6: Torna in campo a quasi due mesi dall'ultima presenza, dopo una lunga assenza per infortunio. Non è in condizione ottimale e non può essere dominante come aveva abituato. Disputa comunque un tempo sufficiente, la notizia migliore è riaverlo aggregato (46' CONZATO 5: Seconda presenza stagionale in Primavera, è l'occasione per rilanciarsi ma non la sfrutta. Parte bene provando a farsi spazio con un diagonale largo al 57', poi paga due gialli in una frazione e lascia in dieci il Toro nel finale)

ACQUAH 6: Ormai è titolare fisso. Non gioca da vertice basso di un centrocampo a tre come solitamente ma in coppia per la prima volta con Liema Olinga in una mediana a due. Convince meno in questa veste, ma il duo con il belga potrà affinarsi nelle prossime uscite (72' KIRILOV 5.5: Si inserisce in un momento difficile, in cui al Toro riesce davvero poco in costruzione. Prova qualche soluzione, ma ogni via è sbarrata)

KUGYELA 6: Carbura con il passare dei minuti. Nel primo tempo sale con ancora poca continuità sulla fascia sinistra, nella ripresa diventa più coraggioso nelle discese ed è tra i pochi a trovare qualche varco. Al 54' dal limite fa tremare la traversa, primo vero tiro in porta per i granata e occasione più pericolosa della partita lato Toro.

PERCIUN 6: Prima parte di gara macchinosa, poi prova ad abbassarsi sulla linea dei centrocampisti per aiutare di più in costruzione. Ne deriva qualche azione meno prevedibile, la Roma però gestisce le poche situazioni di pericolo con grande intelligenza. Due tiri nello specchio nel finale con spunti personali, non bastano a spaventare la Roma.

SABONE 5.5: Si sposta sulla trequarti a fare reparto con Perciun, veste già indossata in passato ma raramente in Primavera. Non sembra trovarsi a suo agio, fatica a entrare nel gioco e con il passare dei minuti ne resta troppo estraniato (46' CARVALHO 5.5: Spesso ha inciso dalla panchina, non succede contro la Roma. Non entra nel vivo)

GABELLINI 5: Baldini gli riconsegna le chiavi dell'attacco riproponendolo come prima punta dopo la doppietta contro il Frosinone. Partita davvero complicata però per l'attaccante granata, braccato dalla difesa giallorossa e pizzicato troppe volte in fuorigioco. Non riesce ad arrivare al tiro e a rendersi un pericolo. Esce visibilmente deluso dopo un'ora (65' ZEPPIERI 5.5: Si scontra con le stesse difficoltà di Gabellini sia sul posizionamento che nei duelli)

ALL. BALDINI 5.5: Dispone la Primavera a specchio rispetto alla Roma passando dal collaudato 3-5-2 al 3-4-2-1. Il Toro viene subito penalizzato dall'errore in difesa, ma sembra poter mantenere la solidità sulla distanza e nel corso del primo tempo poi ci riesce. I veri limiti sono nella costruzione offensiva, non si registrano squilli per troppo a lungo: la Roma non ha mai motivo per tremare. Alla ripresa il tecnico granata prova a cambiare volto alla Primavera in ogni modo, la prima parte sembra poter essere più positiva ma dopo il 2-0 i granata calano vistosamente nella qualità del gioco. Gli ingressi non riescono a decidere, così come prima i titolari. Prestazione con poche luci in una gara difficile contro una Roma che resta tra le formazioni più attrezzate del campionato e gliene va dato atto.