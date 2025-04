Primavera, le pagelle di Sampdoria-Torino 1-3: Politakis, prima doppietta granata

Le pagelle dei giocatori granata dopo la sfida contro la Sampdoria

Irene Nicola Redattore 22 aprile - 19:51

Il Torino Primavera vince in rimonta a Bogliasco e si regala l'aritmetica salvezza diretta. A inizio ripresa, nel giro di due minuti, i granata cambiano volto alla gara e ribaltano i giochi grazie alle reti di Acar e Politakis. Il greco nel finale sigla l'1-3. Di seguito le pagelle.

SIVIERO 6.5: Subito decisivo con un bell'intervento su Ovalle, poi si ripete su Rossello a metà frazione. Nella ripresa resta a lungo fuori dai radar della Sampdoria, ma quando Gomes prova ad accendersi mura ancora.

ZAIA 5.5: Nhaga è un avversario ostico, più volte prova a sfuggirgli alle spalle. A sfuggirgli alla fine è Paratici in occasione del gol del vantaggio blucerchiato. Al 39' prova a farsi perdonare, ma il suo tiro dalla distanza esce di poco.

OLSSON 6.5: A disposizione ma fuori dai giochi contro il Cesena per un fastidio muscolare, torna titolare al centro della difesa per la gara con la Sampdoria. Non è chiamato a grandi battaglie, ma dimostra la giusta attenzione. All'81', quando c'è da alzare l'asticella, lo fa: toglie il pallone a Paratici a distanza ravvicinata da Siviero, evitando una possibile grana.

MULLEN 6: Non incorre in particolari pericoli con una Sampdoria che spesso è costretta a cercare altre strade rispetto alle vie centrali. Come Olsson, quando c'è da fare buona guardia non si tira indietro.

DESOLE 6: Torna titolare e lo fa da adattato come terzino lui che nasce come centrale difensivo, soluzione già vista contro il Cesena causa infortuni di Krzyzanowski e Marchioro. Primo tempo più dedito ai compiti difensivi, nella ripresa sale con maggior continuità (78' PELLINI sv: Un quarto d'ora nel finale lo porta a tre gare consecutive in Primavera, prosegue l'apprendistato per il centrale U18)

DALLA VECCHIA 6: Rientra dal fastidio fisico che lo aveva tenuto fuori contro il Cesena, gioca un'ora a rendimento altalenante. Cresce a inizio ripresa, il pressing a Casalino porta il blucerchiato all'errore che spalanca la porta ad Acar (60' ACQUAH 6: Terza gara di fila tra i Primavera, mezz'ora abbondante per continuare a prendere confidenza con una categoria. L'inserimento prosegue bene, dà fisicità ma si fa apprezzare anche per personalità tra le fila del centrocampo)

LIEMA OLINGA 6 Qualche errore di troppo in fase di palleggio sulla pressione dei blucerchiati nel corso del primo tempo. Nella ripresa prende metri e si alza con maggior frequenza, fino a ritagliarsi ancora uno spazio nella costruzione offensiva. Come contro il Cesena, cross al bacio che diventa assist (il secondo nelle ultime due partite) per il diagonale di Politakis.

SABONE 6.5: Parte con qualche difficoltà, quando prende confidenza inizia a farsi vedere con più pericolosità in avanti diventando uno dei migliori tra i granata nel primo tempo. Esce all'intervallo, forse a causa di un fastidio (46' POLITAKIS 7: Impatto notevole dell'ala greca sulla partita. Pare fin dall'ingresso maggiormente a suo agio e inserito nei meccanismi offensivi, per la Samp diventa presto una spina nel fianco quando strappa e punta l'uomo. Si regala una doppietta personale con un diagonale mirato e chiude i giochi nel finale, prima doppia firma in maglia granata).

ACAR 6.5: Prova a danzare tra le linee, ma fatica all'inizio a trovare gli spazi. La più grande chance del primo tempo del Toro è la traversa che prende su punizione. Nella ripresa costruisce con maggior facilità gli spazi in cui inserirsi, compreso quello che si apre con l'errore di Casalino e gli spalanca la via del gol. Secondo centro in due partite consecutive, ci prende gusto: ora sono cinque in campionato (76' KIRILOV sv: Terza partita in Primavera 1, anche per lui è tutta scuola in vista del futuro)

GABELLINI 6: Solito lavoro spalle alla porta e non solo. Da un suo spunto nasce la punizione dal limite di Acar, che poi centra la traversa. Nella ripresa tanto movimento e aperture anche per le ali. Nel finale tenta più volte lo spunto personale: prima conclude centralmente, poi una rovesciata che si spegne sul fondo).

MANGIAMELI 5.5: Deve duettare davanti con Gabellini, ma fatica tanto. Parte anche bene con il giusto piglio, ma le difficoltà di manovra del Toro lo portano a farsi chiudere nella morsa dei difensori blucerchiati (46' SOW 6.5: Dà brio alla corsia mancina, con tante idee che mette a disposizione dei compagni. Scatenato nel finale, si prende un assist ed è un pericolo costante. Nel finale prova in ogni modo a trovare la via del gol, non lo trova ma la prestazione è comunque positiva)

ALL. FIORATTI 6.5: Tre vittorie nelle ultime quattro uscite hanno permesso al Torino di rialzarsi dalle difficoltà dopo mesi difficili. "Non abbiamo ancora fatto niente" aveva detto qualche settimana fa, nonostante un già consistente margine sulla zona playout, dopo la vittoria contro la Sampdoria anche l'aritmetica consente di festeggiare la salvezza diretta. I granata hanno ritrovato spinta, morale e si è visto anche contro i blucerchiati quando nonostante lo svantaggio il Toro ha saputo reagire dimostrando di poter ribaltare la propria sorte. Altro aspetto di non poco conto: quasi tutti i cambi a Bogliasco sono Under 18, tra apprendistato in Primavera e necessità date da alcuni forfait. Tutti sono parsi dentro il progetto, aspetto da considerare anche per il futuro.