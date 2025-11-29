Primavera, le pagelle di Torino-Bologna 1-2: non basta Pellini

PEREZ 5.5: Il Bologna predilige lo sviluppo offensivo sulla sua corsia, si incarica allora di Ferrari che qualche volta passa ma senza creare occasioni pericolose. Si prende però un grosso rischio al 22' costringendo Siviero a salvarsi in extremis. Non lesto sul vantaggio felsineo, Siviero lascia il pallone nei pressi del dischetto ma lui era in tempo per vincere la contesta sulla ribattuta di Armanini. Esce quando Ferrari inizia a dare più grattacapi (70' GATTO 6: Schierato come esterno di centrocampo, contribuisce ai tentativi di assalto nel finale)

PELLINI 6.5: La prima rete granata vale come un macigno. A sorpresa diventa l'uomo punizione, in girata con il destro trova un colpo da biliardo su cui la difesa del Bologna resta immobile. Dietro resta vigile e alza la sua prestazione di tono chiudendo i tentativi felsinei di sfruttare il campo aperto. Viene fermato solo dai crampi negli ultimi minuti, Brzyski si incarica delle sue mansioni quando arriva l'1-2.

CARRASCOSA 5: A lungo dà poco spazio ad Armanini, limitandolo nel raggio d'azione offensivo. Perde però il duello chiave al 39', scivolando nel tentativo di proteggere il pallone e dando modo all'esterno del Bologna di presentarsi solo contro Siviero. Poi torna attento, ma pesa nella valutazione l'errore grossolano.

ZAIA 6: Inizia la partita con un recupero difensivo e con il cross a cercare la testa di Zeppieri, pallone di poco lungo. Poi prova a cercare un varco, che spesso però non trova. Torna protagonista sulla punizione fischiata in favore dei granata al 47', lo schema parte con il suo tocco corto a cercare Pellini; centra anche un palo al 67' con un diagonale angolato. Arretra a braccetto dopo l'ingresso di Gatto, a lungo è attento in quella veste anche se non riesce a chiudere in tempo nel tentativo di raddoppio sul tiro di Lo Monaco.

FERRARIS 5.5: Non ha grande modo di inserirsi nel primo tempo, si fa vedere mettendo in difficoltà Gnudi al 12' con un tiro sporco a rimorchio su cui il portiere felsineo fa qualche fatica. Con il passare dei minuti è meno nel vivo (46' BRZYSKI 5: Subentra con poco mordente, a centrocampo soffre qualcosa nei duelli quando si alza l'agonismo. Nel finale arretra a centrale per aiutare dopo i crampi che accusa Pellini. Non è il suo ruolo, ma Lo Monaco lo sorprende con troppa facilità alle spalle)

ACQUAH 6.5: Il migliore del primo tempo, a centrocampo spesso l'ha vinta nei duelli ma è anche un'insidia quando parte in progressione e costringe Krasniqi a spendere il giallo. Tra tutti è quello che riesce più facilmente a cambiare ritmo, anche nella ripresa. Si fa trovare dappertutto, ulteriori conferme da parte sua nonostante la sconfitta(80' GALANTAI sv)

SABONE 6: Saltate le ultime due partite dopo gli strascichi dell'acciacco con il Verona, torna titolare per la sfida al Bologna. Si fa vedere subito sottoporta con un tap-in poco convinto, Gnudi fa suo il pallone. Quando parte in velocità riesce a sorprendere, anche se vicino alla porta gli manca qualcosa in termini di cinismo (46' CARVALHO 5: Entra e fa salire la squadra con i suoi strappi. A volte si perde sul più bello, ma contribuisce comunque molto alla costruzione delle azioni con cui il Toro cerca il gol vittoria. Rovina la sua prestazioni con le proteste finali valse il rosso, salterà il derby)

KUGYELA 6: Accompagna lo sviluppo dell'azione sulla sinistra, anche se spesso i suoi cross sono troppo leggibili. Più imprevedibile quando si incarica dei piazzati. Nell'azione del vantaggio si prepara su punizione come sempre, è una finta. Negli ultimi minuti lotta e mette tanti palloni in mezzo all'area, anche se poi non vengono raccolti.

ZEPPIERI 5.5: Reduce dal primo gol in campionato siglato all'Inter, fatica a entrare in partita contro il Bologna. Tanta buona volontà e movimenti anche senza palla, poca presenza però all'interno dell'area e meno centralità rispetto al compagno di reparto (46' FALASCA 6: Esordio in Primavera 1 per l'attaccante dell'Under 18. Giusto nel carattere, si mangia le mani però quando il colpo di testa dopo la traversa di Gabellini finisce fuori dallo specchio. Commette qualche imperfezione, ma è anche molto presente. Regala un assist a Zaia, il palo non lo fa festeggiare)

GABELLINI 6: Rientra da titolare dopo aver saltato la sfida contro l'Inter causa infortunio. Parte con le giuste intenzioni, cercando di sfruttare palloni sporchi rimasti nell'area rossoblù e lavorando molto di sponde per dare più soluzioni. Nel primo tempo qualche guizzo in avvio, poi con un colpo di testa cerca l'1-1 che non entra. Torna a spingere a inizio ripresa, facendo tremare la traversa all'ora di gioco e poi con un colpo di testa di velenoso nel finale. In attacco resta il più pericoloso

ALL. BALDINI 5.5: Nel primo tempo il Torino fa ancora troppa fatica contro il Bologna, giocando poco e subendo un'imbarcata sul gol del vantaggio. Nella ripresa si vede un'altra faccia dei granata, che iniziano a farsi vedere e mettono in difficoltà i felsinei. Il vantaggio sarebbe stato meritato considerando anche palo e traversa centrali, nel finale però il Torino si butta via concedendo l'1-2 al Bologna. Era uno scontro diretto da sfruttare, il punto sarebbe stato anche stretto e perderlo nel finale è una pecca che costa. Ora c'è il derby, la partita più attesa. La Primavera granata deve trovare un modo per uscire dalle difficoltà e proporsi con coraggio nell'arco dei 90' se vuole dire la propria.